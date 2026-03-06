Еврокомиссар Кубилюс начал масштабный "ракетный тур" ради Украины

обеспечить поставки Украине 2000 ракет для ПВО. Его инициатором и главным реализатором стал европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Кубилюс поставил амбициозную цель в вопросе помощи Украине

6 марта он уже начал официальный визит в Польшу в рамках своего "ракетного тура".

Главная цель — наладить долгосрочные поставки ракет ПВО для Украины.

Почему мы начали именно с Польши, Варшавы? Польша является ключевым государством для будущего европейской обороны, будущего европейской оборонной промышленности и для производства ракет в Европе. Андрюс Кубилюс Европейский комиссар по обороне и космосу

На этом фоне он в очередной раз напомнил, что прямо сейчас официальный Брюссель активно готовит новую финансовую поддержку Украины.

Что важно понимать, из общей суммы в размере 90 млрд евро 60 млрд будут потрачены именно на усиление украинской обороны.

Кубилюс обратил внимание на то, что у ВСУ есть четкие стратегические приоритеты относительно того, что необходимо профинансировать за счет этого кредита.

По словам еврокомиссара, речь идет о ракетах, дронах и боеприпасах калибра 155 мм увеличенной дальности.