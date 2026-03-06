Еврокомиссар Кубилюс начал масштабный "ракетный тур" ради Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Еврокомиссар Кубилюс начал масштабный "ракетный тур" ради Украины

Кубилюс поставил амбициозную цель в вопросе помощи Украине
Читати українською

6 марта стартовал масштабный "ракетный тур", цель которого —

обеспечить поставки Украине 2000 ракет для ПВО. Его инициатором и главным реализатором стал европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Главные тезисы

  • Украина должна получать не менее 2000 ракет в год, чтобы защититься от атак РФ.
  • Также партнеры настроены передать ВСУ дроны и боеприпасы калибра 155 мм увеличенной дальности.

Кубилюс поставил амбициозную цель в вопросе помощи Украине

6 марта он уже начал официальный визит в Польшу в рамках своего "ракетного тура".

Главная цель — наладить долгосрочные поставки ракет ПВО для Украины.

Почему мы начали именно с Польши, Варшавы? Польша является ключевым государством для будущего европейской обороны, будущего европейской оборонной промышленности и для производства ракет в Европе.

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

Европейский комиссар по обороне и космосу

На этом фоне он в очередной раз напомнил, что прямо сейчас официальный Брюссель активно готовит новую финансовую поддержку Украины.

Что важно понимать, из общей суммы в размере 90 млрд евро 60 млрд будут потрачены именно на усиление украинской обороны.

Кубилюс обратил внимание на то, что у ВСУ есть четкие стратегические приоритеты относительно того, что необходимо профинансировать за счет этого кредита.

По словам еврокомиссара, речь идет о ракетах, дронах и боеприпасах калибра 155 мм увеличенной дальности.

Из этих трех основных приоритетов выглядит так, что ракеты сейчас действительно самый сложный приоритет, — добавил он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Призраки" ГУР поразили вертолет, сторожевой корабль и буксир россиян в Крыму — видео
ГУР
"Призраки" показали, как уничтожали российские цели в Крыму
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан будет блокировать 90 млрд для Украины до восстановления нефтепровода "Дружба"
Орбан публично обратился в Украину с новым ультиматумом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"
У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?