Еврокомиссар Кубилюс начал масштабный "ракетный тур" ради Украины

6 марта стартовал масштабный "ракетный тур", цель которого —
обеспечить поставки Украине 2000 ракет для ПВО. Его инициатором и главным реализатором стал европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Главные тезисы
- Украина должна получать не менее 2000 ракет в год, чтобы защититься от атак РФ.
- Также партнеры настроены передать ВСУ дроны и боеприпасы калибра 155 мм увеличенной дальности.
Кубилюс поставил амбициозную цель в вопросе помощи Украине
6 марта он уже начал официальный визит в Польшу в рамках своего "ракетного тура".
Главная цель — наладить долгосрочные поставки ракет ПВО для Украины.
На этом фоне он в очередной раз напомнил, что прямо сейчас официальный Брюссель активно готовит новую финансовую поддержку Украины.
Что важно понимать, из общей суммы в размере 90 млрд евро 60 млрд будут потрачены именно на усиление украинской обороны.
Кубилюс обратил внимание на то, что у ВСУ есть четкие стратегические приоритеты относительно того, что необходимо профинансировать за счет этого кредита.
По словам еврокомиссара, речь идет о ракетах, дронах и боеприпасах калибра 155 мм увеличенной дальности.
