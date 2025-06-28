Європа не бажає розпаду Росії — ексгенерал армії Франції Яковлефф

Розпад Росії може спричинити масштабну громадянську війну, подібну до югославської, але в десятки разів небезпечнішу через наявність ядерної зброї. Водночас путінський режим впевнено рухається до економічної зупинки та політичного розпаду.
Головні тези:
- Розпад Росії може спричинити масштабну громадянську війну з наслідками, небезпечними через наявність ядерної зброї.
- Путінський режим рухається до економічної зупинки та політичного розпаду, що стає питанням часу.
- Фактори, у тому числі демографія та управління, ведуть до передбачуваного краху путінського режиму.
Європа боїться розпаду Росії — Яковлефф
Такою думкою поділився французький генерал у відставці Мішель Яковлефф.
Водночас на його думку, питання краху путінського режиму є питанням часу, а економічні проблеми вже зараз є суттєвими.
Серед факторів, що ведуть до «вибуху» в Росії, генерал називає перетікання ресурсів від центру до периферії завдяки кривавим грошам, які інші регіони «заробляють» на війні в Україні, а також політичне протистояння периферії та центру.
Загострюється протистояння із центром. Всі ці республіки, суб'єкти федерації, як кажуть росіяни, чиї надра експлуатуються виключно в інтересах Санкт-Петербурга і Москви, при тому, що центр посилає на фронт в 50 разів менше солдатів. Логіка речей ще до війни передбачала крах путінського режиму з причин демографії, економічної структури та управління.
Навіть до лютого 2022 року, путінська Росія не була режимом, який може існувати вічно. Вона прямує прямо до стіни з тієї ж причини, з якої свого часу Радянський Союз. У лютому 2022 року вона лише прискорилась. У якийсь момент вона зруйнується, це природна еволюція. Однак Україна повинна вижити до цього часу, вважає Яковлефф.
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