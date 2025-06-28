Європа не бажає розпаду Росії — ексгенерал армії Франції Яковлефф
Категорія
Світ
Дата публікації

Європа не бажає розпаду Росії — ексгенерал армії Франції Яковлефф

Яковлефф
Джерело:  Укрінформ

Розпад Росії може спричинити масштабну громадянську війну, подібну до югославської, але в десятки разів небезпечнішу через наявність ядерної зброї. Водночас путінський режим впевнено рухається до економічної зупинки та політичного розпаду.

Головні тези:

  • Розпад Росії може спричинити масштабну громадянську війну з наслідками, небезпечними через наявність ядерної зброї.
  • Путінський режим рухається до економічної зупинки та політичного розпаду, що стає питанням часу.
  • Фактори, у тому числі демографія та управління, ведуть до передбачуваного краху путінського режиму.

Європа боїться розпаду Росії — Яковлефф

Такою думкою поділився французький генерал у відставці Мішель Яковлефф.

Коли це може статись, ми матимемо Югославію, але в 10 разів потужнішу, з тисячами ядерних боєголовок. І це те, чого Європа дуже боїться. Проблема, яку вона бачить — це громадянська війна, що, на мою думку, є дуже правдоподібною гіпотезою. Сьогодні в Росії 17 армій. Ситуація подібна до Лівану у 1973 році. Є багато людей, які мають об'єктивні причини вчепитися один одному в горлянку. Наприклад, суб'єкти федерації, які проголошують незалежність, тому що їхні надра експортуються, а гроші йдуть до Москви.

Мішель Яковлефф

Мішель Яковлефф

Французький генерал у відставці

Водночас на його думку, питання краху путінського режиму є питанням часу, а економічні проблеми вже зараз є суттєвими.

Росіяни вже мають проблеми з експортом нафти, і їхні доходи від продажу газу та нафти явно не відповідають їхнім очікуванням. Отже, Путін з'їв більшу частину своїх резервів. Економічна зупинка Росії у 2025 році не виключена, і чинники є.

Серед факторів, що ведуть до «вибуху» в Росії, генерал називає перетікання ресурсів від центру до периферії завдяки кривавим грошам, які інші регіони «заробляють» на війні в Україні, а також політичне протистояння периферії та центру.

Загострюється протистояння із центром. Всі ці республіки, суб'єкти федерації, як кажуть росіяни, чиї надра експлуатуються виключно в інтересах Санкт-Петербурга і Москви, при тому, що центр посилає на фронт в 50 разів менше солдатів. Логіка речей ще до війни передбачала крах путінського режиму з причин демографії, економічної структури та управління.

Навіть до лютого 2022 року, путінська Росія не була режимом, який може існувати вічно. Вона прямує прямо до стіни з тієї ж причини, з якої свого часу Радянський Союз. У лютому 2022 року вона лише прискорилась. У якийсь момент вона зруйнується, це природна еволюція. Однак Україна повинна вижити до цього часу, вважає Яковлефф.

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