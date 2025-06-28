Европа не желает распада России — экс-генерал армии Франции Яковлефф
Категория
Мир
Дата публикации

Европа не желает распада России — экс-генерал армии Франции Яковлефф

Яковлефф
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Источник:  Укринформ

Распад России может повлечь за собой масштабную гражданскую войну, подобную югославской, но в десятки раз более опасную из-за наличия ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Распад России может привести к масштабной гражданской войне, более опасной из-за наличия ядерного оружия.
  • Экономический крах и политическое противостояние угрожают стабильности путинского режима.
  • Европа опасается возможного разрушения России из-за угрозы гражданской войны и ядерного оружия.

Европа боится распада России — Яковлефф

Такой мыслью поделился французский генерал в отставке Мишель Яковлефф.

Если это может произойти, у нас будет Югославия, но в 10 раз более мощная, с тысячами ядерных боеголовок. И это то, чего Европа очень боится. Проблема, которую она видит — это гражданская война, которая, по моему мнению, очень правдоподобная гипотеза. Сегодня в России 17 армий. Ситуация подобна Ливану в 1973 году. Есть много людей, имеющих объективные причины вцепиться друг другу в глотку. Например, субъекты федерации, провозглашающие независимость, потому что их недра экспортируются, а деньги уходят в Москву.

Мишель Яковлефф

Мишель Яковлефф

Французский генерал в отставке

В то же время, по его мнению, вопрос крушения путинского режима является вопросом времени, а экономические проблемы уже сейчас существенны.

Россияне уже испытывают проблемы с экспортом нефти, и их доходы от продажи газа и нефти явно не отвечают их ожиданиям. Итак, Путин съел большую часть своих резервов. Экономическая остановка России в 2025 году не исключена и факторы есть.

Среди факторов, ведущих к «взрыву» в России, генерал называет переток ресурсов от центра к периферии благодаря кровавым деньгам, которые другие регионы «зарабатывают» на войне в Украине, а также политическое противостояние периферии и центра.

Обостряется противостояние с центром. Все эти республики, субъекты федерации, как говорят россияне, недра которых эксплуатируются исключительно в интересах Санкт-Петербурга и Москвы, при том, что центр посылает на фронт в 50 раз меньше солдат. Логика вещей еще до войны предполагала крах путинского режима по причине демографии, экономической структуры и управления.

Даже до февраля 2022 года путинская Россия не была режимом, который может существовать вечно. Она идет прямо к стене по той же причине, по которой в свое время Советский Союз. В феврале 2022 года она только ускорилась. В какой-то момент она разрушится, это естественная эволюция. Однако Украина должна выжить до этого времени, считает Яковлефф.

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