Европа не желает распада России — экс-генерал армии Франции Яковлефф

Распад России может повлечь за собой масштабную гражданскую войну, подобную югославской, но в десятки раз более опасную из-за наличия ядерного оружия.
Главные тезисы
- Распад России может привести к масштабной гражданской войне, более опасной из-за наличия ядерного оружия.
- Экономический крах и политическое противостояние угрожают стабильности путинского режима.
- Европа опасается возможного разрушения России из-за угрозы гражданской войны и ядерного оружия.
Европа боится распада России — Яковлефф
Такой мыслью поделился французский генерал в отставке Мишель Яковлефф.
В то же время, по его мнению, вопрос крушения путинского режима является вопросом времени, а экономические проблемы уже сейчас существенны.
Среди факторов, ведущих к «взрыву» в России, генерал называет переток ресурсов от центра к периферии благодаря кровавым деньгам, которые другие регионы «зарабатывают» на войне в Украине, а также политическое противостояние периферии и центра.
Обостряется противостояние с центром. Все эти республики, субъекты федерации, как говорят россияне, недра которых эксплуатируются исключительно в интересах Санкт-Петербурга и Москвы, при том, что центр посылает на фронт в 50 раз меньше солдат. Логика вещей еще до войны предполагала крах путинского режима по причине демографии, экономической структуры и управления.
Даже до февраля 2022 года путинская Россия не была режимом, который может существовать вечно. Она идет прямо к стене по той же причине, по которой в свое время Советский Союз. В феврале 2022 года она только ускорилась. В какой-то момент она разрушится, это естественная эволюция. Однако Украина должна выжить до этого времени, считает Яковлефф.
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