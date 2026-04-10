Європа не повинна самотужки гарантувати безпеку в Ормузькій протоці — Каллас

Європа не має самостійно гарантувати безпеку в Ормузькій протоці, оскільки підтримка у сфері безпеки має бути взаємною.

Каллас відповіла Трампу на претензії щодо дій НАТО

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Під час розмови з журналісткою Беккі Андерсон голова дипломатії ЄС захистила зусилля Європи у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Вона відповіла на критику, що лунає з боку США та країн Перської затоки щодо недостатньої активності європейських країн у цьому питанні.

Каллас підкреслила, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою. Зокрема, вона звернула увагу на недостатню залученість країн Перської затоки до вирішення проблем, спричинених російською агресією.

Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам із Росією, це не може бути вулицею з одностороннім рухом. Кая Каллас Глава дипломатії Євросоюзу

Нагадаємо, останнім часом питання безпеки в Ормузькій протоці стало причиною напруженості між США та Європою. Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп висунув ультиматум європейським союзникам, вимагаючи від них взяти на себе основний тягар забезпечення безпеки в регіоні.