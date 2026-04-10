Європа не повинна самотужки гарантувати безпеку в Ормузькій протоці — Каллас

Європа не має самостійно гарантувати безпеку в Ормузькій протоці, оскільки підтримка у сфері безпеки має бути взаємною.
Головні тези:
- Європа не має самостійно гарантувати безпеку в Ормузькій протоці, позицію Каллас підтримує взаємність у гарантуванні безпеки.
- Міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою, що стосується і справи Ормузької протоки та боротьби з російською агресією.
Каллас відповіла Трампу на претензії щодо дій НАТО
Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
Вона відповіла на критику, що лунає з боку США та країн Перської затоки щодо недостатньої активності європейських країн у цьому питанні.
Каллас підкреслила, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою. Зокрема, вона звернула увагу на недостатню залученість країн Перської затоки до вирішення проблем, спричинених російською агресією.
Нагадаємо, останнім часом питання безпеки в Ормузькій протоці стало причиною напруженості між США та Європою. Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп висунув ультиматум європейським союзникам, вимагаючи від них взяти на себе основний тягар забезпечення безпеки в регіоні.
Пізніше Трамп та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обговорили технічні деталі можливого відкриття цієї стратегічної протоки.
