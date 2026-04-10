Европа не должна самостоятельно обеспечивать безопасность в Ормузском проливе — Каллас

Европа не должна самостоятельно обеспечить безопасность в Ормузском проливе, поскольку поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной.

Каллас ответила Трампу на претензии по поводу действий НАТО

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас.

Во время беседы с журналисткой Бекки Андерсон глава дипломатии ЕС защитила усилия Европы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива по поводу недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.

Каллас подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.

Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением. Кая Каллас Глава дипломатии Евросоюза

Напомним, в последнее время вопрос безопасности в Ормузском проливе стал причиной напряженности между США и Европой. Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум европейским союзникам, требуя от них взять на себя основную тяжесть обеспечения безопасности в регионе.