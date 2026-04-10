Европа не должна самостоятельно обеспечивать безопасность в Ормузском проливе — Каллас
Источник:  CNN

Европа не должна самостоятельно обеспечить безопасность в Ормузском проливе, поскольку поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной.

Главные тезисы

  • Важность взаимной поддержки в обеспечении безопасности в Ормузском проливе подчеркнула глава дипломатии ЕС Кайя Каллас.
  • Международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним, включая борьбу с российской агрессией.

Каллас ответила Трампу на претензии по поводу действий НАТО

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас.

Во время беседы с журналисткой Бекки Андерсон глава дипломатии ЕС защитила усилия Европы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива по поводу недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.

Каллас подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.

Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением.

Кая Каллас

Глава дипломатии Евросоюза

Напомним, в последнее время вопрос безопасности в Ормузском проливе стал причиной напряженности между США и Европой. Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум европейским союзникам, требуя от них взять на себя основную тяжесть обеспечения безопасности в регионе.

Позже Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили технические детали возможного открытия этого стратегического пролива.

Больше по теме

Санкции наносят серьезный ущерб российской экономике — Каллас
США четко дали понять, что хотят разделить Европу — Каллас
США хотят уничтожить Евросоюз?
"Мы отступим". Рубио и Каллас рассорились из-за Украины
В ЕС недовольны политикой США относительно РФ

