Европа не должна самостоятельно обеспечивать безопасность в Ормузском проливе — Каллас

Европа не должна самостоятельно обеспечить безопасность в Ормузском проливе, поскольку поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной.
Главные тезисы
- Важность взаимной поддержки в обеспечении безопасности в Ормузском проливе подчеркнула глава дипломатии ЕС Кайя Каллас.
- Международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним, включая борьбу с российской агрессией.
Каллас ответила Трампу на претензии по поводу действий НАТО
Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас.
Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива по поводу недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.
Каллас подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.
Напомним, в последнее время вопрос безопасности в Ормузском проливе стал причиной напряженности между США и Европой. Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум европейским союзникам, требуя от них взять на себя основную тяжесть обеспечения безопасности в регионе.
Позже Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили технические детали возможного открытия этого стратегического пролива.
