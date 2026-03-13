США четко дали понять, что хотят разделить Европу — Каллас

По убеждению главы европейской дипломатии Каи Каллас, команда президента США Дональда Трампа намерена разделить Европу. На этом фоне она призывала к единству в отношениях с Вашингтоном.
Главные тезисы
- Отношения между США и ЕС продолжают ухудшаться.
- Как считает Каллас, члены блока должны выступить единым фронтом, чтобы отстоять свои интересы.
США хотят уничтожить Евросоюз?
По словам европейской дипломатки, неприятная правда заключается в том, что Соединенные Штаты "не любят Европейский Союз".
Более того, Каллас подчеркнула, что подход команды Трапма не слишком отличается от тактики, к которой прибегают враги официального Брюсселя.
Как считает глава европейской дипломатии, члены ЕС не должны вести дела с президентом США Дональдом Трампом на двусторонней основе.
В сложившейся ситуации крайне важно объединить совместные усилия и выступить единым фронтом.
Несмотря на это, Кая Каллас не скрывает, что официальный Брюссель вынужден покупать вооружение у Штатов, ведь "нет ни активов, ни возможностей, ни мощностей, которые нужны".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-