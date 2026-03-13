США четко дали понять, что хотят разделить Европу — Каллас
США четко дали понять, что хотят разделить Европу — Каллас

США хотят уничтожить Евросоюз?
Читати українською
Источник:  Financial Times

По убеждению главы европейской дипломатии Каи Каллас, команда президента США Дональда Трампа намерена разделить Европу. На этом фоне она призывала к единству в отношениях с Вашингтоном.

Главные тезисы

  • Отношения между США и ЕС продолжают ухудшаться.
  • Как считает Каллас, члены блока должны выступить единым фронтом, чтобы отстоять свои интересы.

США хотят уничтожить Евросоюз?

По словам европейской дипломатки, неприятная правда заключается в том, что Соединенные Штаты "не любят Европейский Союз".

Более того, Каллас подчеркнула, что подход команды Трапма не слишком отличается от тактики, к которой прибегают враги официального Брюсселя.

Я считаю, что действительно важно, чтобы все понимали, что США четко дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский альянс.

Кая Каллас

Кая Каллас

Главная дипломат Европейского Союза

Как считает глава европейской дипломатии, члены ЕС не должны вести дела с президентом США Дональдом Трампом на двусторонней основе.

В сложившейся ситуации крайне важно объединить совместные усилия и выступить единым фронтом.

Несмотря на это, Кая Каллас не скрывает, что официальный Брюссель вынужден покупать вооружение у Штатов, ведь "нет ни активов, ни возможностей, ни мощностей, которые нужны".

