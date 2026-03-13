США чітко дали зрозуміти, що хочуть розділити Європу — Каллас

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, команда президента США Дональда Трампа має намір розділити Європу. На цьому тлі вона закликала до єдності у відносинах з Вашингтоном.
Головні тези:
- Відносини між США та ЄС продовжують погіршуватися.
- Як вважає Каллас, члени блоку повинні виступити єдиним фронтом, щоб відстояти свої інтереси.
США хочуть знищити Євросоюз?
За словами європейської дипломатки, неприємна правда полягає в тому, що Сполучені Штати "не люблять Європейський Союз".
Ба більше, Каллас наголосила, що підхід команди Трапма не надто відрізнається від тактики, до якої вдаються вороги офіційного Брюсселя.
Як вважає очільниця європейської дипломатії, члени ЄС не повинні вести справи з президентом США Дональдом Трампом на двосторонній основі.
У ситуації, що склалася наразі, вкрай важливо об’єднати спільні зусилля та виступити єдиним фронтом.
Попри це, Кая Каллас не приховує, що офіційний Брюссель вимушений купувати озброєння у Штатів, адже "не має ні активів, ні можливостей, ні потужностей, які потрібні".
