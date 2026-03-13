США чітко дали зрозуміти, що хочуть розділити Європу — Каллас

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, команда президента США Дональда Трампа має намір розділити Європу. На цьому тлі вона закликала до єдності у відносинах з Вашингтоном.

США хочуть знищити Євросоюз?

За словами європейської дипломатки, неприємна правда полягає в тому, що Сполучені Штати "не люблять Європейський Союз".

Ба більше, Каллас наголосила, що підхід команди Трапма не надто відрізнається від тактики, до якої вдаються вороги офіційного Брюсселя.

Я вважаю, що насправді важливо, щоб усі розуміли, що США чітко дали зрозуміти, що вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз. Кая Каллас Головна дипломатка Європейського Союзу

Як вважає очільниця європейської дипломатії, члени ЄС не повинні вести справи з президентом США Дональдом Трампом на двосторонній основі.

У ситуації, що склалася наразі, вкрай важливо об’єднати спільні зусилля та виступити єдиним фронтом.

Попри це, Кая Каллас не приховує, що офіційний Брюссель вимушений купувати озброєння у Штатів, адже "не має ні активів, ні можливостей, ні потужностей, які потрібні".