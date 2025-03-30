Європа незабаром планує відправити військову групу в Україну — яка мета
Категорія
Україна
Дата публікації

Європа незабаром планує відправити військову групу в Україну — яка мета

Що відомо про плани Європи
Джерело:  The Washington Post

Як вдалося дізнатися американським журналістам, європейські союзники Києва мають намір відправити військову групу в Україну найближчими тижнями, щоб визначити необхідну кількість миротворчих військ та локації для їхнього розміщення. 

Головні тези:

  • Фокус Європи зміщується на військово-повітряні та морські сили, обмежуючи великомасштабне розгортання наземних військ.
  • До процесу переговорів наразі залучено багато країн.

Що відомо про плани Європи

Згідно з даними видання The Washington Post, незабаром відбудуться консультації європейських країн з Україною з питань посилення її армії для захисту майбутньої лінії фронту.

Наразі європейський фокус зміщується на військово-повітряні та морські сили.

Військові керівники вказують на обмеження великомасштабного розгортання наземних військ, а інші країни пропонують свої можливості для патрулювання в повітряному просторі України або в Чорному морі.

З заявою з цього приводу виступив британський лідер Кір Стармер.

За словами останнього, військові планувальники з десятків країн виступають із пропозиціями про сприяння в усьому — від логістики та командування до розгортання сил на суші, у повітрі та на морі.

Проте, незважаючи на довгі переговори, європейські лідери поки що не зробили публічних зобов'язань, оскільки залишаються сумніви, чи зацікавлені США в підтримці такої ініціативи.

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