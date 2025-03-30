Европа планирует отправить военную группу в Украину — какая цель

Как удалось узнать американским журналистам, европейские союзники Киева намерены отправить военную группу в Украину в ближайшие недели, чтобы определить необходимое количество миротворческих войск и локации для их размещения.
Главные тезисы
- Фокус Европы смещается на военно-воздушные и морские силы, ограничивая крупномасштабное развертывание наземных войск.
- К процессу переговоров в настоящее время привлечены много стран.
Что известно о планах Европы
Согласно данным издания The Washington Post, вскоре состоятся консультации европейских стран с Украиной по усилению ее армии для защиты будущей линии фронта.
В настоящее время европейский фокус смещается на военно-воздушные и морские силы.
С заявлением по этому поводу выступил британский лидер Кир Стармер.
По словам последнего, военные планировщики из десятков стран выступают с предложениями о содействии во всем — от логистики и командования до развертывания сил на суше, в воздухе и на море.
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