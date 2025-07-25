Європарламент пропонує прискорити відмову ЄС від російського газу — як саме

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, до січня 2027 року.

ЄС раніше повністю відмовиться від російського газу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи.

Країни ЄС та законодавці готуються до переговорів щодо плану заборонити імпорт російського газу, виходячи з юридичної пропозиції, яку Європейська комісія зробила минулого місяця, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

При цьому законодавці Європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року, як свідчать документи, що детально описують їхні поправки до пропозиції Комісії.

Джерела Reuters заявили, що уряди навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах. Поширити

У приклад наводять пропозицію зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.