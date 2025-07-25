Европарламент предлагает ускорить отказ ЕС от российского газа — как именно

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год до января 2027 года.

ЕС раньше полностью откажется от российского газа

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Страны ЕС и законодатели готовятся к переговорам о плане запрета импорта российского газа исходя из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

При этом законодатели Европарламента по вопросу запрета на российский газ предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года, как свидетельствуют документы, подробно описывающие их поправки к предложению Комиссии.

Источники Reuters заявили, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ годом ранее, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах. Поделиться

В пример приводят предложение обязать правительства налагать санкции на нарушающие запрет компании, в том числе путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.