Европарламент предлагает ускорить отказ ЕС от российского газа — как именно
Категория
Экономика
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Европарламент предлагает ускорить отказ ЕС от российского газа — как именно

газ
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Источник:  Reuters

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год до января 2027 года.

Главные тезисы

  • Европарламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год до января 2027 года.
  • Законодатели Европарламента обсуждают возможность наложения санкций на компании за нарушение запрета на российский газ.

ЕС раньше полностью откажется от российского газа

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Страны ЕС и законодатели готовятся к переговорам о плане запрета импорта российского газа исходя из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

При этом законодатели Европарламента по вопросу запрета на российский газ предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года, как свидетельствуют документы, подробно описывающие их поправки к предложению Комиссии.

Источники Reuters заявили, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ годом ранее, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

В пример приводят предложение обязать правительства налагать санкции на нарушающие запрет компании, в том числе путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.

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