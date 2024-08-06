Європарламент закликав країни ЄС збільшити постачання зброї Україні

Голова комітету з оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає уряди країн Євросоюзу збільшити обсяги постачання зброї Україні.
Головні тези:
- Голова комітету з оборони Європарламенту закликає країни ЄС збільшити обсяги постачання зброї Україні.
- Політикиня висловлює важливі заклики щодо підвищення ефективності американських винищувачів F-16, які були поставлені в Україну.
- Аналіз комплектації отриманих Україною винищувачів F-16 показує нову цифрову станцію та можливість підвіски озброєння під контейнером ECIPS/CJS.
- Українські F-16 озброєні ракетами AIM-9 та AIM-120 для знищення цілей на різних відстанях.
- Зазначені винищувачі також мають можливість надавати підтримку підрозділам ППО та виявляти загрози ракетних атак.
Україна потребує більших обсягів постачання зброї
Голова комітету з оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала Захід вжити додаткових заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, нещодавно поставлених в Україну.
Штрак-Ціммерманн також зазначила, що Європа не повинна опускати руки.
На її думку, це включає як підтримку підрозділів ППО, так і постачання крилатих ракет Taurus, незалежно від думки канцелярії Німеччини.
Що відомо про отримані Україною перші F-16
Аналітики порталу Defense Express дізнались про комплектацію отриманих Україною винищувачів F-16.
Вони зазначають, що за непідтвердженою інформацією, такі пілони встановлювались на F-16 на озброєнні армій Данії, Бельгії та Нідерландів, а також Норвегії.
З відео, яке напередодні оприлюднив президент Володимир Зеленський з українськими F-16, аналітики зазначають, що винищувачі озброєні двома типами ракет "повітря-повітря".
Зокрема, для знищення цілей на близьких дистанціях слугують ракети AIM-9, для ударів на середні та дальні відстані використовуватимуться ракети AIM-120.
Під крилами літаків розміщуються два стандартні додаткові паливні баки на 1 тис 564 літрів. Крім того, під центральним пілоном розмістився ще один вид підвісного бака на 1 тис 135 літрів.
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