Європарламент закликав країни ЄС збільшити постачання зброї Україні

Україна потребує більших обсягів постачання зброї

Голова комітету з оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала Захід вжити додаткових заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, нещодавно поставлених в Україну.

Це важливий сигнал і ефективна підтримка, що F-16 нарешті поставляються, — заявила політик. Поширити

Штрак-Ціммерманн також зазначила, що Європа не повинна опускати руки.

Усі держави — не тільки Німеччина — повинні зробити все можливе, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищати себе, — зазначила Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Поширити

На її думку, це включає як підтримку підрозділів ППО, так і постачання крилатих ракет Taurus, незалежно від думки канцелярії Німеччини.

Що відомо про отримані Україною перші F-16

Аналітики порталу Defense Express дізнались про комплектацію отриманих Україною винищувачів F-16.

Головною несподіванкою можливо вважати контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються. При цьому зберігається можливість підвіски до цього контейнера озброєння, тобто кріплення для зброї не втрачається і під ECIPS/CJS можливо підвісити озброєння. Сам контейнер є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування, — підкреслюють аналітики. Поширити

Вони зазначають, що за непідтвердженою інформацією, такі пілони встановлювались на F-16 на озброєнні армій Данії, Бельгії та Нідерландів, а також Норвегії.

З відео, яке напередодні оприлюднив президент Володимир Зеленський з українськими F-16, аналітики зазначають, що винищувачі озброєні двома типами ракет "повітря-повітря".

Зокрема, для знищення цілей на близьких дистанціях слугують ракети AIM-9, для ударів на середні та дальні відстані використовуватимуться ракети AIM-120.