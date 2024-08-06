Европарламент призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Европарламент призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине

Европарламент призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине
Читати українською
Источник:  ZDF

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призывает правительства стран Евросоюза увеличить объемы поставок оружия Украине.

Главные тезисы

  • Европарламент призывает страны ЕС увеличить поставки оружия Украине и принять меры по поддержке страны.
  • Глава комитета по обороне Европарламента подчеркивает необходимость защиты Украины и возможность продолжения самообороны.
  • Аналитики рассказывают о новой комплектации украинских F-16, включая контейнер с цифровой станцией РЭБ и двумя типами ракет.
  • Украина получила два типа ракет для уничтожения целей на разных дистанциях и дополнительные топливные баки для истребителей F-16.

Украина нуждается в больших объемах поставки оружия

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.

Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16, наконец, поставляются, — заявила политик.

Штрак-Циммерман также отметила, что Европа не должна опускать руки.

Все государства — не только Германия — должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя, — отметила Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.

Что известно о полученных Украиной первых F-16

Аналитики портала Defense Express узнали о комплектации полученных Украиной истребителей F-16.

Главной неожиданностью можно считать контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, объединяющего в себе мощную цифровую станцию РЭБ, позволяющую ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов, а также станцию фиксации угрозы о ракетной атаке за счет, в в том числе, выявление самих приближающихся ракет. При этом сохраняется возможность подвески к этому контейнеру вооружения, то есть крепление для оружия не теряется и под ECIPS/CJS можно подвесить вооружение. Сам контейнер является новой разработкой и на 2021 год проходил испытания, — подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что, по неподтвержденной информации, такие пилоны устанавливались на F-16 на вооружении армий Дании, Бельгии и Нидерландов, а также Норвегии.

Из видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский с украинскими F-16, аналитики отмечают, что истребители вооружены двумя типами ракет "воздух-воздух".

В частности, для уничтожения целей на близких дистанциях служат ракеты AIM-9, для ударов на средние и дальние расстояния будут использоваться ракеты AIM-120.

Под крыльями самолетов размещаются два стандартных дополнительных топливных бака на 1 тыс 564 литров. Кроме того, под центральным пилоном разместился еще один вид подвесного бака на 1135 литров.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оружие мести. У ГУР показали работу подразделений ударных БпЛА — видео
ГУР
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитик назвал самое эффективное оружие для уничтожения российских шахедов
БПЛА Шахед
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сикорский спрогнозировал получение Украиной разрешения на удары западным оружием по РФ
Радослав Сикорский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?