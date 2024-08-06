Европарламент призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине

Украина нуждается в больших объемах поставки оружия

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.

Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16, наконец, поставляются, — заявила политик. Поделиться

Штрак-Циммерман также отметила, что Европа не должна опускать руки.

Все государства — не только Германия — должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя, — отметила Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Поделиться

По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.

Что известно о полученных Украиной первых F-16

Аналитики портала Defense Express узнали о комплектации полученных Украиной истребителей F-16.

Главной неожиданностью можно считать контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, объединяющего в себе мощную цифровую станцию РЭБ, позволяющую ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов, а также станцию фиксации угрозы о ракетной атаке за счет, в в том числе, выявление самих приближающихся ракет. При этом сохраняется возможность подвески к этому контейнеру вооружения, то есть крепление для оружия не теряется и под ECIPS/CJS можно подвесить вооружение. Сам контейнер является новой разработкой и на 2021 год проходил испытания, — подчеркивают аналитики. Поделиться

Они отмечают, что, по неподтвержденной информации, такие пилоны устанавливались на F-16 на вооружении армий Дании, Бельгии и Нидерландов, а также Норвегии.

Из видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский с украинскими F-16, аналитики отмечают, что истребители вооружены двумя типами ракет "воздух-воздух".

В частности, для уничтожения целей на близких дистанциях служат ракеты AIM-9, для ударов на средние и дальние расстояния будут использоваться ракеты AIM-120.