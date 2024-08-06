Европарламент призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призывает правительства стран Евросоюза увеличить объемы поставок оружия Украине.
Главные тезисы
- Европарламент призывает страны ЕС увеличить поставки оружия Украине и принять меры по поддержке страны.
- Глава комитета по обороне Европарламента подчеркивает необходимость защиты Украины и возможность продолжения самообороны.
- Аналитики рассказывают о новой комплектации украинских F-16, включая контейнер с цифровой станцией РЭБ и двумя типами ракет.
- Украина получила два типа ракет для уничтожения целей на разных дистанциях и дополнительные топливные баки для истребителей F-16.
Украина нуждается в больших объемах поставки оружия
Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.
Штрак-Циммерман также отметила, что Европа не должна опускать руки.
По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.
Что известно о полученных Украиной первых F-16
Аналитики портала Defense Express узнали о комплектации полученных Украиной истребителей F-16.
Они отмечают, что, по неподтвержденной информации, такие пилоны устанавливались на F-16 на вооружении армий Дании, Бельгии и Нидерландов, а также Норвегии.
Из видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский с украинскими F-16, аналитики отмечают, что истребители вооружены двумя типами ракет "воздух-воздух".
В частности, для уничтожения целей на близких дистанциях служат ракеты AIM-9, для ударов на средние и дальние расстояния будут использоваться ракеты AIM-120.
Под крыльями самолетов размещаются два стандартных дополнительных топливных бака на 1 тыс 564 литров. Кроме того, под центральным пилоном разместился еще один вид подвесного бака на 1135 литров.
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