Європарламент засудив дії Орбана щодо України у новій резолюції

Депутати Європарламенту засудили “миротворчі візити“ Віктора Орбана

У новій резолюції депутати засудили неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Зазначимо, що нову резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що голосували. Такий результат підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

У резолюції депутати Європарламенту засуджують нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії. Депутати Європарламенту підкреслили, що Орбан під час візиту він не представляв ЄС, і вважають цей візит “кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики".

Переважна більшість депутатів Європарламенту засудила зловживання Угорщиною своїм головуванням у Раді ЄС і закликала її зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру.

Депутати Європарламенту засудили російський обстріл "Охматдиту"

У резолюції містяться заклики продовжувати військову, фінансову та іншу допомогу України, підтримка вступу України в Європейський Союз, використання заморожених російських активів. Окремо там засуджується російський обстріл "Охматдиту" та гібридні атаки Росії проти ЄС.

У зв’язку з цим Європарламент закликає Раду ЄС "продовжувати та розширювати свою політику санкцій проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд та підвищення її ефективності та впливу".

Зазначимо, що резолюція на підтримку України стала першим документом, ухваленим Європейським парламентом після червневих виборів.