63 депутати Європарламенту надіслали керівництву ЄС листа із вимогою позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та закликів до переговорів з Росією і відновлення дипломатичних стосунків.

У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Зазначається, що листа, під яким підписалось 63 депутати було направлено керівниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та президенту Євроради Шарлю Мішелю, а також голові Європарламенту Роберті Мецолі.

За словами депутатів Європарламенту, прем’єр-міністр Віктор Орбан вже завдав значної шкоди, зловживаючи роллю головуючого в Раді ЄС.

Європейські парламентарі також зазначають, що поїздка Орбана до Москви і зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном була спробою прем’єр-міністра Угорщини спотворити власні повноваження.

Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що прості словесні засудження цієї ситуації не мають ефекту, - йдеться у листі. Поширити

Віктор Орбан

Його підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та Зелених.

Що відомо про останні скандальні заяви Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини, як зазначає німецьке видання Bild, написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю після того, як здійснив своє "миротворче" турне. Серед іншого, він запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією.

У листі Орбан навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом і додав "деякі пропозиції для вашого розгляду".

Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту в найближчому майбутньому радикально зросте, - прогнозує Орбан у власному листі. Поширити

У своєму листі Орбан закликає ЄС до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією і "політичного наступу" на країни Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Потім він пише про свої переговори у США, які відбулися до замаху на Дональда Трампа. При цьому Орбан критикує чинного президента США Джо Байдена.