63 депутати Європарламенту надіслали керівництву ЄС листа із вимогою позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та закликів до переговорів з Росією і відновлення дипломатичних стосунків.
Головні тези:
- 63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через заклики та дії прем'єр-міністра Віктора Орбана до співпраці з Росією та Китаєм.
- Заяви Орбана про відновлення дипломатичних стосунків з Росією та переговори з країнами, ворожими до ЄС, спричинили скандал у Європарламенті.
- Можливе позбавлення права голосу Угорщини у ЄС може мати серйозні наслідки для країни та її стосунків з іншими країнами Європейського Союзу.
- Лист з вимогою позбавити Угорщину права голосу в ЄС був направлений керівництву Єврокомісії, Євроради та Європарламенту, відомі парламентарі підтримали цю ініціативу.
- Напруга в угорсько-європейських відносинах підсилюється, що може призвести до серйозних змін у політичній картині Євросоюзу та відносинах з країнами-партнерами.
У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Зазначається, що листа, під яким підписалось 63 депутати було направлено керівниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та президенту Євроради Шарлю Мішелю, а також голові Європарламенту Роберті Мецолі.
За словами депутатів Європарламенту, прем’єр-міністр Віктор Орбан вже завдав значної шкоди, зловживаючи роллю головуючого в Раді ЄС.
Європейські парламентарі також зазначають, що поїздка Орбана до Москви і зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном була спробою прем’єр-міністра Угорщини спотворити власні повноваження.
Його підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та Зелених.
Що відомо про останні скандальні заяви Орбана
Прем’єр-міністр Угорщини, як зазначає німецьке видання Bild, написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю після того, як здійснив своє "миротворче" турне. Серед іншого, він запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією.
У листі Орбан навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом і додав "деякі пропозиції для вашого розгляду".
У своєму листі Орбан закликає ЄС до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією і "політичного наступу" на країни Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".
Потім він пише про свої переговори у США, які відбулися до замаху на Дональда Трампа. При цьому Орбан критикує чинного президента США Джо Байдена.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-