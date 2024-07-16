У Європарламенті вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС
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У Європарламенті вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Європарламент
Джерело:  Politico

63 депутати Європарламенту надіслали керівництву ЄС листа із вимогою позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та закликів до переговорів з Росією і відновлення дипломатичних стосунків. 

Головні тези:

  • 63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через заклики та дії прем'єр-міністра Віктора Орбана до співпраці з Росією та Китаєм.
  • Заяви Орбана про відновлення дипломатичних стосунків з Росією та переговори з країнами, ворожими до ЄС, спричинили скандал у Європарламенті.
  • Можливе позбавлення права голосу Угорщини у ЄС може мати серйозні наслідки для країни та її стосунків з іншими країнами Європейського Союзу.
  • Лист з вимогою позбавити Угорщину права голосу в ЄС був направлений керівництву Єврокомісії, Євроради та Європарламенту, відомі парламентарі підтримали цю ініціативу.
  • Напруга в угорсько-європейських відносинах підсилюється, що може призвести до серйозних змін у політичній картині Євросоюзу та відносинах з країнами-партнерами.

У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Зазначається, що листа, під яким підписалось 63 депутати було направлено керівниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та президенту Євроради Шарлю Мішелю, а також голові Європарламенту Роберті Мецолі.

За словами депутатів Європарламенту, прем’єр-міністр Віктор Орбан вже завдав значної шкоди, зловживаючи роллю головуючого в Раді ЄС.

Європейські парламентарі також зазначають, що поїздка Орбана до Москви і зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном була спробою прем’єр-міністра Угорщини спотворити власні повноваження.

Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що прості словесні засудження цієї ситуації не мають ефекту, - йдеться у листі.

У Європарламенті вимагають позбавити Угорщину права голосу у ЄС
Віктор Орбан

Його підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та Зелених.

Що відомо про останні скандальні заяви Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини, як зазначає німецьке видання Bild, написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю після того, як здійснив своє "миротворче" турне. Серед іншого, він запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією.

У листі Орбан навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом і додав "деякі пропозиції для вашого розгляду".

Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту в найближчому майбутньому радикально зросте, - прогнозує Орбан у власному листі.

У своєму листі Орбан закликає ЄС до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією і "політичного наступу" на країни Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Потім він пише про свої переговори у США, які відбулися до замаху на Дональда Трампа. При цьому Орбан критикує чинного президента США Джо Байдена.

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