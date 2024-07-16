63 депутата Европарламента направили руководству ЕС письмо с требованием лишить Венгрию права голоса в ЕС после визитов премьер-министра Виктора Орбана в Москву и призывов к переговорам с Россией и возобновлению дипломатических отношений.

В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса в ЕС

Отмечается, что письмо, под которым подписалось 63 депутата, были направлены главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен и президенту Евросовета Шарлю Мишелю, а также председателю Европарламента Роберти Мецоли.

По словам депутатов Европарламента, премьер-министр Виктор Орбан уже нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председательствующего в Совете ЕС.

Европейские парламентарии также отмечают, что поездка Орбана в Москву и встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином была попыткой премьер-министра Венгрии исказить свои полномочия.

Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Раде, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют эффекта, говорится в письме. Поделиться

Виктор Орбан

Его подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности, Европейской народной партии, Renew Europe и Зеленых.

Что известно о последних скандальных заявлениях Орбана

Премьер-министр Венгрии, как отмечает немецкое издание Bild, написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего он предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией.

В письме Орбан привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

В общем, можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет, - прогнозирует Орбан в собственном письме. Поделиться

В своем письме Орбан призывает ЕС к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлении дипломатических отношений с Россией и "политическом наступлении" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине".

Затем он пишет о своих переговорах в США, состоявшихся до покушения на Дональда Трампа. При этом Орбан критикует действующего президента США Джо Байдена.