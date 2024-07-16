63 депутата Европарламента направили руководству ЕС письмо с требованием лишить Венгрию права голоса в ЕС после визитов премьер-министра Виктора Орбана в Москву и призывов к переговорам с Россией и возобновлению дипломатических отношений.
Главные тезисы
- 63 депутата Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за призывов и действий премьер-министра Виктора Орбана к сотрудничеству с Россией и Китаем.
- Возможное лишение права голоса Венгрии в ЕС может иметь серьезные последствия для страны и ее отношений с другими странами Европейского Союза.
- Напряжение в венгерско-европейских отношениях усиливается, что может привести к серьезным изменениям в политической картине Евросоюза и отношениям со странами-партнерами.
- Европарламент требует лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС по инициативе 63 депутатов, подписавших письмо руководству ЕС.
- По словам депутатов Европарламента, премьер-министр Виктор Орбан вызвал злоупотребление ролью председательствующего в Совете ЕС своими призывами к сотрудничеству с Россией и Китаем.
В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса в ЕС
Отмечается, что письмо, под которым подписалось 63 депутата, были направлены главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен и президенту Евросовета Шарлю Мишелю, а также председателю Европарламента Роберти Мецоли.
По словам депутатов Европарламента, премьер-министр Виктор Орбан уже нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председательствующего в Совете ЕС.
Европейские парламентарии также отмечают, что поездка Орбана в Москву и встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином была попыткой премьер-министра Венгрии исказить свои полномочия.
Его подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности, Европейской народной партии, Renew Europe и Зеленых.
Что известно о последних скандальных заявлениях Орбана
Премьер-министр Венгрии, как отмечает немецкое издание Bild, написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего он предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией.
В письме Орбан привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".
В своем письме Орбан призывает ЕС к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлении дипломатических отношений с Россией и "политическом наступлении" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине".
Затем он пишет о своих переговорах в США, состоявшихся до покушения на Дональда Трампа. При этом Орбан критикует действующего президента США Джо Байдена.
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