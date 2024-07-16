В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС
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Политика
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В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС

Европарламент
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Источник:  Politico

63 депутата Европарламента направили руководству ЕС письмо с требованием лишить Венгрию права голоса в ЕС после визитов премьер-министра Виктора Орбана в Москву и призывов к переговорам с Россией и возобновлению дипломатических отношений.

Главные тезисы

  • 63 депутата Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за призывов и действий премьер-министра Виктора Орбана к сотрудничеству с Россией и Китаем.
  • Возможное лишение права голоса Венгрии в ЕС может иметь серьезные последствия для страны и ее отношений с другими странами Европейского Союза.
  • Напряжение в венгерско-европейских отношениях усиливается, что может привести к серьезным изменениям в политической картине Евросоюза и отношениям со странами-партнерами.
  • Европарламент требует лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС по инициативе 63 депутатов, подписавших письмо руководству ЕС.
  • По словам депутатов Европарламента, премьер-министр Виктор Орбан вызвал злоупотребление ролью председательствующего в Совете ЕС своими призывами к сотрудничеству с Россией и Китаем.

В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса в ЕС

Отмечается, что письмо, под которым подписалось 63 депутата, были направлены главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен и президенту Евросовета Шарлю Мишелю, а также председателю Европарламента Роберти Мецоли.

По словам депутатов Европарламента, премьер-министр Виктор Орбан уже нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председательствующего в Совете ЕС.

Европейские парламентарии также отмечают, что поездка Орбана в Москву и встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином была попыткой премьер-министра Венгрии исказить свои полномочия.

Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Раде, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют эффекта, говорится в письме.

В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС
Виктор Орбан

Его подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности, Европейской народной партии, Renew Europe и Зеленых.

Что известно о последних скандальных заявлениях Орбана

Премьер-министр Венгрии, как отмечает немецкое издание Bild, написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего он предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией.

В письме Орбан привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

В общем, можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет, - прогнозирует Орбан в собственном письме.

В своем письме Орбан призывает ЕС к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлении дипломатических отношений с Россией и "политическом наступлении" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине".

Затем он пишет о своих переговорах в США, состоявшихся до покушения на Дональда Трампа. При этом Орбан критикует действующего президента США Джо Байдена.

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