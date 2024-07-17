Европарламент осудил действия Орбана по отношению к Украине в новой резолюции

17 июля новоизбранные депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию в поддержку Украины.
Главные тезисы
- Европарламент выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, призывая продолжать военную и финансовую помощь стране.
- Резолюция осудила действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его визит в Россию нарушением договоров ЕС и общей внешней политики.
- Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС продолжать и расширять политику санкций против России и Белоруссии, осуждая гибридные атаки и обстрелы против Украины.
- Резолюция стала первым документом, принятым после июньских выборов, подтверждая поддержку Украины и призывая к снятию блокады финансирования из Европейского фонда мира.
Депутаты Европарламента осудили "миротворческие визиты" Виктора Орбана
В новой резолюции депутаты осудили несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Отметим, что новую резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679 голосовавших. Такой результат подтверждает поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
В резолюции депутаты Европарламента осуждают недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Депутаты Европарламента подчеркнули, что Орбан во время визита он не представлял ЕС, и считают этот визит "вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики".
Подавляющее большинство депутатов Европарламента осудило злоупотребление Венгрией своим председательством в Совете ЕС и призвало ее снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.
Депутаты Европарламента осудили российский обстрел "Охматдета"
В резолюции содержатся призывы продолжать военную, финансовую и другую помощь Украины, поддержку вступления Украины в Европейский Союз, использование замороженных российских активов. Отдельно там осуждается российский обстрел "Охматдета" и гибридные атаки России против ЕС.
В этой связи Европарламент призывает Совет ЕС "продолжать и расширять свою политику санкций против России и Беларуси, одновременно осуществляя мониторинг, пересмотр и повышение его эффективности и влияния".
Отметим, что резолюция в поддержку Украины стала первым документом, принятым Европейским парламентом после июньских выборов.
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