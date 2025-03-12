Європарламент затвердив резолюцію про непохитну підтримку України у війні проти РФ

Європейський парламент виступив проти спроб змусити керівництво України до капітуляції перед Росією виключно заради оголошення про досягнення мирної угоди.
Головні тези:
- Європарламент виступає за непохитну підтримку України у війні проти РФ, відхиляючи ідею її капітуляції як шлях до мирної угоди.
- Резолюція Європарламенту осуджує спроби тиску на Україну щодо укладення мирної угоди шляхом шантажу.
- Європарламент закликає ЄС збільшити допомогу Україні, включаючи військову підтримку, та активізувати переговори про вступ України до ЄС.
Європарламент підтримав Україну
Про це йдеться у резолюції Європарламенту "Продовження непохитної підтримки України з боку ЄС після трьох років загарбницької війни Росії", затвердженій 12 березня.
У резолюції стверджується, що депутати Європарламенту засуджують будь-які намагання примусити керівництво України до мирної угоди шляхом шантажу.
Європарламент …рішуче засуджує будь-які спроби шантажу керівництва України для капітуляції перед російським агресором з єдиною метою оголошення так званої "мирної угоди.
Документ наголошує, що "вважає контрпродуктивними та небезпечними нинішні спроби адміністрації США домовитися з Росією про припинення вогню та мирну угоду через голови України та інших європейських держав, в яких останні поставлені перед фактом результату без їхньої конструктивної участі, оскільки це... демонструє, що агресивна політика не карається, а винагороджується".
Водночас євродепутати привітали пропозицію щодо 30-денної угоди про припинення вогню та висловили очікування, що Росія погодиться на неї і припинить атаки на Україну.
Також у резолюції йдеться про те, що ЄС має значно збільшити свою допомогу Україні, включаючи військову підтримку.
Європарламент вітає "коаліцію охочих" для забезпечення виконання мирної угоди та гарантій безпеки Україні під керівництвом держав Європи.
Також депутати Європарламенту закликали Євросоюз прискорити переговори про вступ України до ЄС.
Російські суверенні активи, заморожені під санкціями ЄС, мають бути конфісковані та спрямовані на оборону й відбудову України.
Варто зауважити, що за резолюцію проголосували 442 депутати, проти — 98, і ще 126 утрималися.
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