Европарламент утвердил резолюцию о непреклонной поддержке Украины в войне против РФ
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Европарламент утвердил резолюцию о непреклонной поддержке Украины в войне против РФ

Европарламент
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Источник:  Европейская правда

Европейский парламент выступил против попыток принудить руководство Украины к капитуляции перед Россией исключительно ради объявления о достижении мирного соглашения.

Главные тезисы

  • Европарламент выступает за непреклонную поддержку Украины в войне против РФ, отвергая идею капитуляции как условия для мирного соглашения.
  • Резолюция осуждает попытки давления на Украину через шантаж для заключения мирного соглашения.
  • Парламент призывает к увеличению помощи Украине, включая военную поддержку, и активизации переговоров о вступлении в Евросоюз.

Европарламент поддержал Украину

Об этом говорится в резолюции Европарламента "Продолжение непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС после трех лет захватнической войны России", утвержденной 12 марта.

В резолюции утверждается, что депутаты Европарламента осуждают любые попытки принудить руководство Украины к мирному соглашению путем шантажа.

Европарламент …решительно осуждает любые попытки шантажа руководства Украины для капитуляции перед российским агрессором с целью объявления так называемого "мирного соглашения".

Документ отмечает, что "считает контрпродуктивными и опасными нынешние попытки администрации США договориться с Россией о прекращении огня и мирном соглашении через главы Украины и других европейских государств, в которых последние поставлены перед фактом результата без их конструктивного участия, поскольку это... демонстрирует, что агрессивная политика не наказывается".

Учитывая историю нарушений Россией предыдущих договоренностей и фундаментальных принципов международного права, такой мир может быть достигнут только силой, включая эффективные гарантии безопасности.

В то же время евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном соглашении о прекращении огня и выразили ожидание, что Россия согласится с ним и прекратит атаки на Украину.

Также в резолюции говорится, что ЕС должен значительно увеличить свою помощь Украине, включая военную поддержку.

Европарламент приветствует "коалицию желающих" по обеспечению выполнения мирного соглашения и гарантий безопасности Украины под руководством государств Европы.

Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Российские суверенные активы, замороженные под санкциями ЕС, должны быть конфискованы и направлены на оборону и восстановление Украины.

Следует отметить, что за резолюцию проголосовали 442 депутата, против — 98, и еще 126 воздержались.

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