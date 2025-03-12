Европарламент утвердил резолюцию о непреклонной поддержке Украины в войне против РФ

Европейский парламент выступил против попыток принудить руководство Украины к капитуляции перед Россией исключительно ради объявления о достижении мирного соглашения.
Главные тезисы
- Европарламент выступает за непреклонную поддержку Украины в войне против РФ, отвергая идею капитуляции как условия для мирного соглашения.
- Резолюция осуждает попытки давления на Украину через шантаж для заключения мирного соглашения.
- Парламент призывает к увеличению помощи Украине, включая военную поддержку, и активизации переговоров о вступлении в Евросоюз.
Европарламент поддержал Украину
Об этом говорится в резолюции Европарламента "Продолжение непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС после трех лет захватнической войны России", утвержденной 12 марта.
В резолюции утверждается, что депутаты Европарламента осуждают любые попытки принудить руководство Украины к мирному соглашению путем шантажа.
Европарламент …решительно осуждает любые попытки шантажа руководства Украины для капитуляции перед российским агрессором с целью объявления так называемого "мирного соглашения".
Документ отмечает, что "считает контрпродуктивными и опасными нынешние попытки администрации США договориться с Россией о прекращении огня и мирном соглашении через главы Украины и других европейских государств, в которых последние поставлены перед фактом результата без их конструктивного участия, поскольку это... демонстрирует, что агрессивная политика не наказывается".
В то же время евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном соглашении о прекращении огня и выразили ожидание, что Россия согласится с ним и прекратит атаки на Украину.
Также в резолюции говорится, что ЕС должен значительно увеличить свою помощь Украине, включая военную поддержку.
Европарламент приветствует "коалицию желающих" по обеспечению выполнения мирного соглашения и гарантий безопасности Украины под руководством государств Европы.
Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Российские суверенные активы, замороженные под санкциями ЕС, должны быть конфискованы и направлены на оборону и восстановление Украины.
Следует отметить, что за резолюцию проголосовали 442 депутата, против — 98, и еще 126 воздержались.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-