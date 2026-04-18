Європі загрожує скасування авіарейсів через дефіцит палива

Європа повинна негайно розробити "ретельно скоординовані плани" на випадок запровадження лімітів на авіаційне паливо через війну на Близькому Сході. З таким закликом виступив очільник Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Віллі Волш.

Ризик авіакризі в Європі — до чого готуватися

Як зазначив Віллі Волш, запаси авіаційного палива в Європі можуть почати різко скорочуватися вже за 1,5 місяці.

На цьому тлі він закликав європейські країни "протверезіти", поки не стало надто пізно.

Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. У деяких частинах Азії це вже відбувається, — наголосив Віллі Волш.

Голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту чітко дав зрозуміти: у разі дефіциту авіаційного палива необідно, щоб в офіційного Брюсселю були чітко узгоджені та скоординовані плани на випадок, якщо знадобиться ввести ліміти.