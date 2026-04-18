Європі загрожує скасування авіарейсів через дефіцит палива
Джерело: Euractiv

Європа повинна негайно розробити "ретельно скоординовані плани" на випадок запровадження лімітів на авіаційне паливо через війну на Близькому Сході. З таким закликом виступив очільник Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Віллі Волш.

Головні тези:

  • ЄС хоче закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом.
  • Авіакомпанія KLM уже оголосила про скасування десятків рейсів у межах Європи.

Ризик авіакризі в Європі — до чого готуватися

Як зазначив Віллі Волш, запаси авіаційного палива в Європі можуть почати різко скорочуватися вже за 1,5 місяці.

На цьому тлі він закликав європейські країни "протверезіти", поки не стало надто пізно.

Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. У деяких частинах Азії це вже відбувається, — наголосив Віллі Волш.

Голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту чітко дав зрозуміти: у разі дефіциту авіаційного палива необідно, щоб в офіційного Брюсселю були чітко узгоджені та скоординовані плани на випадок, якщо знадобиться ввести ліміти.

Що важливо розуміти, ймовірний брак авіаційного палива безпосердньо пов'язаний з фактичною блокадою Іраном Ормузької протоки з моменту початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого, яка поширилася на весь Близький Схід.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа не повинна самотужки гарантувати безпеку в Ормузькій протоці — Каллас
Каллас
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська авіація рознесла 5 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
авіація України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа готується до виходу США з НАТО
НАТО опинилося на межі розколу

