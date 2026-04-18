Європі загрожує скасування авіарейсів через дефіцит палива

Європа повинна негайно розробити "ретельно скоординовані плани" на випадок запровадження лімітів на авіаційне паливо через війну на Близькому Сході. З таким закликом виступив очільник Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Віллі Волш.
Головні тези:
- ЄС хоче закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом.
- Авіакомпанія KLM уже оголосила про скасування десятків рейсів у межах Європи.
Ризик авіакризі в Європі — до чого готуватися
Як зазначив Віллі Волш, запаси авіаційного палива в Європі можуть почати різко скорочуватися вже за 1,5 місяці.
На цьому тлі він закликав європейські країни "протверезіти", поки не стало надто пізно.
Голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту чітко дав зрозуміти: у разі дефіциту авіаційного палива необідно, щоб в офіційного Брюсселю були чітко узгоджені та скоординовані плани на випадок, якщо знадобиться ввести ліміти.
Що важливо розуміти, ймовірний брак авіаційного палива безпосердньо пов'язаний з фактичною блокадою Іраном Ормузької протоки з моменту початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого, яка поширилася на весь Близький Схід.
