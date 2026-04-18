Европе грозит отмена авиарейсов из-за дефицита топлива
Источник:  Euractiv

Европа должна немедленно разработать "тщательно скоординированные планы" на случай введения лимитов на авиационное топливо из-за войны на Ближнем Востоке. С таким призывом выступил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Вилли Уолш.

Главные тезисы

  • ЕС хочет призвать страны ЕС добровольно поделиться авиационным топливом.
  • Авиакомпания KLM уже объявила об отмене десятков рейсов по Европе.

Риск авиакризиса в Европе — к чему готовиться

Как отметил Вилли Уолш, запасы авиационного топлива в Европе могут начать резко сокращаться уже через 1,5 месяца.

На этом фоне он призвал европейские страны "протрезветь", пока не стало слишком поздно.

Мы также подсчитали, что до конца мая в Европе могут начаться отмена рейсов из-за нехватки авиационного топлива. В некоторых частях Азии это уже происходит, — подчеркнул Вилли Уолш.

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта четко дал понять: в случае дефицита авиационного топлива необходимо, чтобы у официального Брюсселя были четко согласованные и скоординированные планы на случай, если потребуется ввести лимиты.

Что важно понимать, вероятная нехватка авиационного топлива беспосердечно связана с фактической блокадой Ираном Ормузского пролива с момента начала войны между США и Израилем в конце февраля, распространившейся на весь Ближний Восток.

