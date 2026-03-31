Євросоюз не може розблокувати 90 млрд євро для України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що поки не може повідомити "гарних новин" щодо ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та надання 90 мільярдів євро допомоги для України.

Важливі рішення щодо України та РФ досі заблоковані

З заявою з цього приводу Кая Каллас виступила під час спілкування з журналістами в українській Бучі.

Що важливо розуміти, саме сьогодні, 31 березня ― виповнюється четверта річниця звільнення Бучі від російських загарбників.

На цьому тлі очільниця європейської дипломатії повідомила, що в неї поки немає хороших новин для українців.

За словами Каї Каллас, офіційний Брюссель зіткнувся з певними перешкодами на шляху до ухвалення 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики.

Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо і сподіваємося, що отримаємо це рішення на наступній Європейській раді. Кая Каллас Глава зовнішньої політики Євросоюзу

Як уже згадувалося раніше, минулого місяця глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що команда Орбана заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії.