Євросоюз не може розблокувати 90 млрд євро для України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що поки не може повідомити "гарних новин" щодо ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та надання 90 мільярдів євро допомоги для України.
Головні тези:
- У ЄС є певні перешкоди на шляху до ухвалення 20-го пакету санкцій.
- Також під питанням виділення кредиту 90 млрд євро для України.
Важливі рішення щодо України та РФ досі заблоковані
З заявою з цього приводу Кая Каллас виступила під час спілкування з журналістами в українській Бучі.
Що важливо розуміти, саме сьогодні, 31 березня ― виповнюється четверта річниця звільнення Бучі від російських загарбників.
На цьому тлі очільниця європейської дипломатії повідомила, що в неї поки немає хороших новин для українців.
За словами Каї Каллас, офіційний Брюссель зіткнувся з певними перешкодами на шляху до ухвалення 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики.
Як уже згадувалося раніше, минулого місяця глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що команда Орбана заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії.
Ба більше, Будапешт заблокував кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.
