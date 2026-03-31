"Противник — без їжі та води". ДШВ описали ситуацію у Гришиному

31 березня 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомив, як розвиваються бойові дії в Донецькій області, а насамперед у Гришиному. Як виявилося, захисники змогли загнати російських загарбників у вкрай скрутне становище.

ДШВ повідомляє про нові проблеми армії РФ

Ситуація у Гришиному: Противник — без їжі та води, несе втрати на підступах до селища Спроби ворога використовувати туман і мряку для прихованого просування у Гришине, що на північний захід від Покровська, — безрезультатні, — йдеться в офіційній заяві українських захисників.

Окрім того, наголошується, що у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ російські сили активно знищують ще на підходах до населеного пункту.

Згідно з останніми даними, українські воїни ліквідували у районі Гришиного ворожого офіцера ротного рівня.

Саме завдяки цьому вдалося добитися дезорганізації у російських підрозділах та зниження наступальних можливостей противника.