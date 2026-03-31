"Противник — без їжі та води". ДШВ описали ситуацію у Гришиному

31 березня 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомив, як розвиваються бойові дії в Донецькій області, а насамперед у Гришиному. Як виявилося, захисники змогли загнати російських загарбників у вкрай скрутне становище.
Головні тези:
- Бійці ЗСУ ліквідували офіцера ротного рівня.
- Це стало причиною дезорганізації у ворожих підрозділах.
ДШВ повідомляє про нові проблеми армії РФ
Окрім того, наголошується, що у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ російські сили активно знищують ще на підходах до населеного пункту.
Згідно з останніми даними, українські воїни ліквідували у районі Гришиного ворожого офіцера ротного рівня.
Саме завдяки цьому вдалося добитися дезорганізації у російських підрозділах та зниження наступальних можливостей противника.
