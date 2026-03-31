"Противник — без пищи и воды". ДШВ описали ситуацию в Гришином

31 марта 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщил, как развиваются боевые действия в Донецкой области, прежде всего в Гришином. Как оказалось, защитники смогли загнать российских захватчиков в крайне затруднительное положение.

ДШУ сообщает о новых проблемах армии РФ

Ситуация в Гришином: Противник — без еды и воды, несет потери на подступах к поселку. Попытки врага использовать туман для скрытого продвижения в Гришино, северо-западнее Покровска, — безрезультатны, — сказано в официальном заявлении украинских защитников.

Кроме того, указано, что в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ российские силы активно уничтожают еще на подходах к населенному пункту.

Согласно последним данным, украинские воины ликвидировали в районе Гришиного вражеского офицера ротного уровня.

Именно благодаря этому удалось добиться дезорганизации в российских подразделениях и снижения наступательных возможностей противника.