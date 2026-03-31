Категория
Украина
Дата публикации

"Противник — без пищи и воды". ДШВ описали ситуацию в Гришином

Read in English
Читати українською

31 марта 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщил, как развиваются боевые действия в Донецкой области, прежде всего в Гришином. Как оказалось, защитники смогли загнать российских захватчиков в крайне затруднительное положение.

Главные тезисы

  • Бойцы ВСУ ликвидировали офицера ротного уровня.
  • Это стало причиной дезорганизации во вражеских подразделениях.

Ситуация в Гришином: Противник — без еды и воды, несет потери на подступах к поселку. Попытки врага использовать туман для скрытого продвижения в Гришино, северо-западнее Покровска, — безрезультатны, — сказано в официальном заявлении украинских защитников.

Кроме того, указано, что в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ российские силы активно уничтожают еще на подходах к населенному пункту.

Согласно последним данным, украинские воины ликвидировали в районе Гришиного вражеского офицера ротного уровня.

Именно благодаря этому удалось добиться дезорганизации в российских подразделениях и снижения наступательных возможностей противника.

Также по имеющимся данным, враг жалуется на невозможность без проблем войти в населенный пункт и продвигаться в его пределах, испытывая дефицит воды и пищи. Зафиксированы случаи попытки передвижения врага по Гришиному в поисках продовольствия.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?