Евросоюз не может разблокировать 90 млрд евро для Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что пока не может сообщить "хороших новостей" о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении 90 миллиардов евро помощи для Украины.
Главные тезисы
- У ЕС есть определенные препятствия на пути к принятию 20-го пакета санкций.
- Также под вопросом выделения кредита 90 млрд. евро для Украины.
Важные решения по Украине и РФ до сих пор заблокированы
С заявлением на этот счет Кая Каллас выступила во время общения с журналистами в украинской Буче.
Что важно понимать, именно сегодня, 31 марта, исполняется четвертая годовщина освобождения Бучи от российских захватчиков.
На этом фоне глава европейской дипломатии сообщила, что у нее пока нет хороших новостей для украинцев.
По словам Каи Каллас, официальный Брюссель столкнулся с определенными препятствиями на пути к согласованию 20-го санкционного пакета, а также выплаты кредита.
Как уже упоминалось ранее, в прошлом месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что команда Орбана заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России.
Более того, Будапешт заблокировал кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-