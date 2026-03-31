Евросоюз не может разблокировать 90 млрд евро для Украины
Источник:  Суспільне

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что пока не может сообщить "хороших новостей" о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении 90 миллиардов евро помощи для Украины.

Главные тезисы

  • У ЕС есть определенные препятствия на пути к принятию 20-го пакета санкций.
  • Также под вопросом выделения кредита 90 млрд. евро для Украины.

Важные решения по Украине и РФ до сих пор заблокированы

С заявлением на этот счет Кая Каллас выступила во время общения с журналистами в украинской Буче.

Что важно понимать, именно сегодня, 31 марта, исполняется четвертая годовщина освобождения Бучи от российских захватчиков.

На этом фоне глава европейской дипломатии сообщила, что у нее пока нет хороших новостей для украинцев.

По словам Каи Каллас, официальный Брюссель столкнулся с определенными препятствиями на пути к согласованию 20-го санкционного пакета, а также выплаты кредита.

Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хорошие новости. Мы все еще работаем и надеемся, что получим это решение на следующем Европейском совете.

Кая Каллас

Глава внешней политики Евросоюза

Как уже упоминалось ранее, в прошлом месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что команда Орбана заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России.

Более того, Будапешт заблокировал кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.

