Євросоюз остаточно схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

20 травня Європейський Союз офіційно підтримав новий пакет санкцій проти Росії. Варто зазначити, що він став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Головні тези:
- Нові санкції націлені на 200 суден “тіньового флоту” Росії.
- Робота над 18 пакетом санкцій уже розпочалася.
Що відомо про 17-й пакет санкцій проти РФ
З заявою з цього приводу виступила топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.
Вона офіційно підтвердила, що цього разу пакет санкцій завдасть потужного удару по 200 суден "тіньового флоту" Росії.
На цьому тлі вона також оголосила про старт роботи над новими санкціями проти РФ.
Згідно з даними журналістів, роботу над 18-й пакетом санкцій проти країни-агресорки уже розпочали.
Цього разу офіційний Брюссель зосередиться на російських банках та банках держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.
Кілька днів тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, що готується з метою посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна, може включати санкції проти фінансових установ РФ.
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