Євросоюз остаточно схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
Категорія
Економіка
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Євросоюз остаточно схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Євросоюз
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20 травня Європейський Союз офіційно підтримав новий пакет санкцій проти Росії. Варто зазначити, що він став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Головні тези:

  • Нові санкції націлені на 200 суден “тіньового флоту” Росії.
  • Робота над 18 пакетом санкцій уже розпочалася.

Що відомо про 17-й пакет санкцій проти РФ

З заявою з цього приводу виступила топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Вона офіційно підтвердила, що цього разу пакет санкцій завдасть потужного удару по 200 суден "тіньового флоту" Росії.

Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини, — наголосила Каллас.

На цьому тлі вона також оголосила про старт роботи над новими санкціями проти РФ.

Що довше Росія вестиме війну, то жорсткішою буде наша відповідь, — попередила глава європейської дипломатії.

Згідно з даними журналістів, роботу над 18-й пакетом санкцій проти країни-агресорки уже розпочали.

Цього разу офіційний Брюссель зосередиться на російських банках та банках держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.

Кілька днів тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, що готується з метою посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна, може включати санкції проти фінансових установ РФ.

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