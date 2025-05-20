Евросоюз окончательно одобрил 17-й пакет санкций против России

20 мая Европейский Союз официально поддержал новый пакет санкций против России. Следует отметить, что он стал 17 по счету после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно о 17-м пакете санкций против РФ

С заявлением на этот счет выступила топдипломатка Евросоюза Кая Каллас.

Она официально подтвердила, что на этот раз пакет санкций нанесет мощный удар по 200 судам "теневого флота" России.

Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека, — подчеркнула Каллас. Поделиться

На этом фоне она объявила о старте работы над новыми санкциями против РФ.

Чем дольше Россия будет вести войну, тем жестче будет наш ответ, — предупредила глава европейской дипломатии. Поделиться

Согласно данным журналистов, работу над 18-м пакетом санкций против страны-агрессорки уже начали.

В этот раз официальный Брюссель сосредоточится на российских банках и банках государств вне Евросоюза, поддерживающих российскую оборонную промышленность и армию.

Несколько дней назад президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен дала понять, что новый пакет санкций ЕС против России может включать санкции против финансовых учреждений РФ.