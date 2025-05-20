Евросоюз окончательно одобрил 17-й пакет санкций против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз окончательно одобрил 17-й пакет санкций против России

Что известно о 17-м пакете санкций против РФ
Read in English
Читати українською

20 мая Европейский Союз официально поддержал новый пакет санкций против России. Следует отметить, что он стал 17 по счету после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Главные тезисы

  • Новые санкции нацелены на 200 судов "теневого флота" России.
  • Работа над 18-м пакетом санкций уже началась.

Что известно о 17-м пакете санкций против РФ

С заявлением на этот счет выступила топдипломатка Евросоюза Кая Каллас.

Она официально подтвердила, что на этот раз пакет санкций нанесет мощный удар по 200 судам "теневого флота" России.

Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека, — подчеркнула Каллас.

На этом фоне она объявила о старте работы над новыми санкциями против РФ.

Чем дольше Россия будет вести войну, тем жестче будет наш ответ, — предупредила глава европейской дипломатии.

Согласно данным журналистов, работу над 18-м пакетом санкций против страны-агрессорки уже начали.

В этот раз официальный Брюссель сосредоточится на российских банках и банках государств вне Евросоюза, поддерживающих российскую оборонную промышленность и армию.

Несколько дней назад президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен дала понять, что новый пакет санкций ЕС против России может включать санкции против финансовых учреждений РФ.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС уже готовят разрушительные санкции против России
США и ЕС планируют усилить санкционное давление на РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые санкции против "теневого флота" РФ — что готовит ЕС
теневой флот
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо размечтался снять санкции ЕС с России — как именно
Robert Fico
Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?