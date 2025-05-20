Евросоюз окончательно одобрил 17-й пакет санкций против России

20 мая Европейский Союз официально поддержал новый пакет санкций против России. Следует отметить, что он стал 17 по счету после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Главные тезисы
- Новые санкции нацелены на 200 судов "теневого флота" России.
- Работа над 18-м пакетом санкций уже началась.
Что известно о 17-м пакете санкций против РФ
С заявлением на этот счет выступила топдипломатка Евросоюза Кая Каллас.
Она официально подтвердила, что на этот раз пакет санкций нанесет мощный удар по 200 судам "теневого флота" России.
На этом фоне она объявила о старте работы над новыми санкциями против РФ.
Согласно данным журналистов, работу над 18-м пакетом санкций против страны-агрессорки уже начали.
В этот раз официальный Брюссель сосредоточится на российских банках и банках государств вне Евросоюза, поддерживающих российскую оборонную промышленность и армию.
Несколько дней назад президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен дала понять, что новый пакет санкций ЕС против России может включать санкции против финансовых учреждений РФ.
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