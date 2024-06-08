Уряд України ухвалив рішення, яке дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики бронювати до 100% своїх працівників, термін бронювання збільшено до року.

В Україні оновили бронювання для підприємств, які працюють на оборону та в енергетиці

Тепер працівники з виготовлення зброї та ті, що задіяні у енергетичній сфері, можуть бронювати всіх своїх працівників на період дії контрактів.

Крім того, термін бронювання для критично важливих підприємств збільшено до року, а процес бронювання буде здійснюватися в електронній формі.

Також було збільшено термін бронювання з 6 місяців до 12 місяців для критично важливих підприємств.

До того ж дозволено бронювати військовозобов'язаних з дефіцитними спеціальностями.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством економіки, оновлені підходи до бронювання спрямовані на покращення умов для підприємств, що працюють на оборону та в енергетичному секторі.

Ключові зміни у бронюванні працівників ОПК та енергетики

Заступник Міністра економіки Ігор Фоменко зазначив, що були вдосконалені умови бронювання для компаній, які забезпечують потреби ЗСУ та відновлюють енергетичну інфраструктуру. Це дозволить їм бронювати 100% працівників, забезпечуючи стабільну роботу та ефективне виконання завдань.

Ключові зміни наступні: