Уряд України ухвалив рішення, яке дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики бронювати до 100% своїх працівників, термін бронювання збільшено до року.
Головні тези:
- Підприємства, які виробляють озброєння для ЗСУ, та компанії енергетичного сектору можуть бронювати всіх працівників, включно з тими, хто займається відновленням пошкоджених об'єктів.
- Тривалість бронювання для критично важливих підприємств збільшено до 12 місяців, а також запроваджено електронну форму бронювання для спрощення процесу.
- Дозвіл на бронювання військовозобов'язаних з дефіцитними спеціальностями не залежить від віку, звання чи наявності спеціальності.
- Оновлені підходи до бронювання спрямовані на покращення умов для підприємств, що мають важливе значення для секторів оборони та енергетики в Україні.
В Україні оновили бронювання для підприємств, які працюють на оборону та в енергетиці
Тепер працівники з виготовлення зброї та ті, що задіяні у енергетичній сфері, можуть бронювати всіх своїх працівників на період дії контрактів.
Крім того, термін бронювання для критично важливих підприємств збільшено до року, а процес бронювання буде здійснюватися в електронній формі.
Також було збільшено термін бронювання з 6 місяців до 12 місяців для критично важливих підприємств.
До того ж дозволено бронювати військовозобов'язаних з дефіцитними спеціальностями.
Згідно з інформацією, наданою Міністерством економіки, оновлені підходи до бронювання спрямовані на покращення умов для підприємств, що працюють на оборону та в енергетичному секторі.
Ключові зміни у бронюванні працівників ОПК та енергетики
Заступник Міністра економіки Ігор Фоменко зазначив, що були вдосконалені умови бронювання для компаній, які забезпечують потреби ЗСУ та відновлюють енергетичну інфраструктуру. Це дозволить їм бронювати 100% працівників, забезпечуючи стабільну роботу та ефективне виконання завдань.
Ключові зміни наступні:
ОПК: підприємства, що виробляють озброєння для ЗСУ, можуть бронювати всіх працівників на час дії контрактів.
Енергетика: підприємства електроенергетичного, ядерного, вугільного та нафтогазового секторів можуть бронювати всіх працівників, зокрема тих, що займаються відновленням пошкоджених об'єктів.
Тривалість бронювання: термін збільшено до 12 місяців для критичних підприємств.
Дефіцитні спеціальності: дозволено бронювати військовозобов'язаних незалежно від віку, звання та наявності дефіцитних спеціальностей.
Електронне бронювання: запроваджується система електронного бронювання для спрощення процесу.
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