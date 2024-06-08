Правительство Украины приняло решение, позволяющее предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики бронировать до 100% своих работников, срок бронирования увеличен до года.

В Украине обновили бронирование для предприятий, работающих на оборону и энергетике

Теперь работники по изготовлению оружия и задействованные в энергетической сфере могут бронировать всех своих работников на период действия контрактов.

Кроме того, сроки бронирования для критически важных предприятий увеличены до года, а процесс бронирования будет осуществляться в электронной форме.

Также увеличен срок бронирования с 6 месяцев до 12 месяцев для критически важных предприятий.

К тому же, разрешено бронировать военнообязанных с дефицитными специальностями.

Согласно информации, предоставленной Министерством экономики, обновленные подходы к бронированию направлены на улучшение условий для предприятий, работающих на оборону и в энергетическом секторе.

Ключевые изменения в бронировании работников ОПК и энергетики

Заместитель Министра экономики Игорь Фоменко отметил, что были усовершенствованы условия бронирования для компаний, которые обеспечивают потребности ВСУ и восстанавливают энергетическую инфраструктуру. Это позволит им бронировать 100% работников, обеспечивая стабильную работу и эффективное выполнение задач.

Ключевые изменения следующие: