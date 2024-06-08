Правительство Украины приняло решение, позволяющее предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики бронировать до 100% своих работников, срок бронирования увеличен до года.
Главные тезисы
- Сроки бронирования для критически важных предприятий увеличены до 12 месяцев, а также введена электронная форма бронирования для упрощения процесса.
- Решение разрешает бронирование военнообязанных по дефицитным специальностям независимо от возраста, звания или наличия специальности.
- Улучшения в бронировании направлены на обеспечение стабильной работы и эффективного выполнения задач предприятий, важных для секторов обороны и энергетики.
- Электронное бронирование и увеличенные сроки дадут компаниям возможность эффективнее оперировать своим персоналом в условиях повышенной важности и ответственности их деятельности.
В Украине обновили бронирование для предприятий, работающих на оборону и энергетике
Теперь работники по изготовлению оружия и задействованные в энергетической сфере могут бронировать всех своих работников на период действия контрактов.
Кроме того, сроки бронирования для критически важных предприятий увеличены до года, а процесс бронирования будет осуществляться в электронной форме.
Также увеличен срок бронирования с 6 месяцев до 12 месяцев для критически важных предприятий.
К тому же, разрешено бронировать военнообязанных с дефицитными специальностями.
Согласно информации, предоставленной Министерством экономики, обновленные подходы к бронированию направлены на улучшение условий для предприятий, работающих на оборону и в энергетическом секторе.
Ключевые изменения в бронировании работников ОПК и энергетики
Заместитель Министра экономики Игорь Фоменко отметил, что были усовершенствованы условия бронирования для компаний, которые обеспечивают потребности ВСУ и восстанавливают энергетическую инфраструктуру. Это позволит им бронировать 100% работников, обеспечивая стабильную работу и эффективное выполнение задач.
Ключевые изменения следующие:
ОПК : предприятия, производящие вооружение для ВСУ, могут бронировать всех работников во время действия контрактов.
Энергетика : предприятия электроэнергетического, ядерного, угольного и нефтегазового секторов могут бронировать всех работников, в том числе занимающихся восстановлением поврежденных объектов.
Продолжительность бронирования : срок увеличен до 12 месяцев для критических предприятий.
Дефицитные специальности : разрешено бронировать военнообязанных независимо от возраста, звания и дефицитных специальностей.
Электронное бронирование : вводится система электронного бронирования для упрощения процесса.
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