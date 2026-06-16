Кабмін спростив послуги в "Дії" для ветеранів та їхніх родин
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін спростив послуги в "Дії" для ветеранів та їхніх родин

Юлія Свириденко
Свириденко
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16 червня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що Кабінет міністрів запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. За її словами, відтепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг.

Головні тези:

  • Потреби особисто ходити по різних установах більше немає.
  • Свириденко пояснида, як усе оформити одразу в межах однієї електронної заяви.

Послуги в "Дії" для ветеранів — що змінилося

Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг: одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Як пояснила глава уряду, досі потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу.

До прикладу, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу.

Однак тепер більше не треба особисто ходити по різних установах.

Свириденко офіційно підтвердила, що тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви за посиланням.

Очільниця уряду також пояснила, що на опрацювання заяви знадобиться близько 5–30 календарних днів залежно від обраних послуг.

Результат її розгляду можна отримати онлайн через портал Дія. Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але у окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи, — підсумувала Свириденко.

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