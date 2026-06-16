Кабмін спростив послуги в "Дії" для ветеранів та їхніх родин

16 червня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що Кабінет міністрів запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. За її словами, відтепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг.
Головні тези:
- Потреби особисто ходити по різних установах більше немає.
- Свириденко пояснида, як усе оформити одразу в межах однієї електронної заяви.
Послуги в "Дії" для ветеранів — що змінилося
Як пояснила глава уряду, досі потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу.
До прикладу, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу.
Однак тепер більше не треба особисто ходити по різних установах.
Свириденко офіційно підтвердила, що тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви за посиланням.
Очільниця уряду також пояснила, що на опрацювання заяви знадобиться близько 5–30 календарних днів залежно від обраних послуг.
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