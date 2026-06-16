Кабмін спростив послуги в "Дії" для ветеранів та їхніх родин

16 червня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що Кабінет міністрів запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. За її словами, відтепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг.

Послуги в "Дії" для ветеранів — що змінилося

Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг: одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

Як пояснила глава уряду, досі потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу.

До прикладу, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу.

Однак тепер більше не треба особисто ходити по різних установах.

Свириденко офіційно підтвердила, що тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви за посиланням.

Очільниця уряду також пояснила, що на опрацювання заяви знадобиться близько 5–30 календарних днів залежно від обраних послуг.