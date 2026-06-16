Кабмин упростил услуги в "Дії" для ветеранов и их семей

16 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что Кабинет министров запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в “Дії”. По ее словам, теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг.
Главные тезисы
- Потребности лично ходить по разным учреждениям больше нет.
- Свириденко объяснила, как все оформить сразу в рамках одного электронного заявления.
Услуги в "Дії" для ветеранов — что изменилось
Как пояснила глава правительства, ранее нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу.
К примеру, сначала оформить статус человека с инвалидностью, дождаться решения — и только потом подавать отдельное заявление на денежную помощь.
Однако теперь больше не нужно лично ходить по разным учреждениям.
Свириденко официально подтвердила, что теперь все можно оформить сразу в рамках одного электронного заявления по ссылке.
Руководитель правительства также пояснила, что на обработку заявления понадобится около 5–30 календарных дней в зависимости от выбранных услуг.
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