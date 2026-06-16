Кабмин упростил услуги в "Дії" для ветеранов и их семей
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин упростил услуги в "Дії" для ветеранов и их семей

Юлия Свириденко
Свириденко
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16 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что Кабинет министров запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в “Дії”. По ее словам, теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг.

Главные тезисы

  • Потребности лично ходить по разным учреждениям больше нет.
  • Свириденко объяснила, как все оформить сразу в рамках одного электронного заявления.

Услуги в "Дії" для ветеранов — что изменилось

Теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг: денежную помощь от Минветеранов, социальные услуги, статус человека с инвалидностью в результате войны или статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Как пояснила глава правительства, ранее нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу.

К примеру, сначала оформить статус человека с инвалидностью, дождаться решения — и только потом подавать отдельное заявление на денежную помощь.

Однако теперь больше не нужно лично ходить по разным учреждениям.

Свириденко официально подтвердила, что теперь все можно оформить сразу в рамках одного электронного заявления по ссылке.

Руководитель правительства также пояснила, что на обработку заявления понадобится около 5–30 календарных дней в зависимости от выбранных услуг.

Результат ее рассмотрения можно получить онлайн через портал “Дія”. Большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Но в некоторых случаях заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы, — подытожила Свириденко.

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