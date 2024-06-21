Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів

Уряд виділив 1 млрд грн на автобуси, які будуть підвозити дітей до шкіл з укриттями.
Головні тези:
- Мета уряду на 2024 рік - створення безпечних умов для близько 300 тисяч учнів, забезпечуючи доступ дітей до очного навчання.
- Проведено розподіл грошей між областями для закупівлі 500 автобусів, які будуть підвозити українських школярів до навчальних закладів у більш безпечних громадах.
- Російські окупанти планують випустити посібник з пропагандистськими матеріалами для українських школярів, спрямований на викривлення історичних фактів та антиукраїнську пропаганду.
Українських школярів відвозитимуть до безпечніших громад
На гроші, які розподілили між областями, до початку цього навчального року закуплять 500 автобусів, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями у більш безпечних громадах.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він також зазначив, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити дітей і вчителів девайсами для навчання. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення вчителі вже отримали майже 98 тисяч гаджетів, а діти — понад 128 тисяч.
Окупанти надрукують для українських школярів з ТОТ посібник з історії "Новоросії"
У Росії планують випустити посібник з «історії новоросії: від давніх-давен до наших днів.
В ньому ворог буде доводити існування якоїсь окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.
Зазначається, що, в традиціях росіян, існування інших народів буде відкидатись.
Водночас російські вчителі з ТОТ проходять навчання, аби надалі читати курс студентам фейкових вишів та учням старших класів «основи російської державності» — пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, в яких заперечується існування України.
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