Кабмин выделил 1 млрд грн на закупку школьных автобусов

Правительство выделило 1 млрд грн на автобусы, которые будут подвозить детей в школы с укрытиями.
Главные тезисы
- Цель правительства на 2024 год – создание безопасных условий для около 300 тысяч учащихся, обеспечивая доступ детей к очного обучения.
- Проведено распределение денег между областями на закупку 500 автобусов, которые будут подвозить украинских школьников в учебные заведения в более безопасных общинах.
- Российские оккупанты планируют выпустить руководство по пропагандистским материалам для украинских школьников, направленное на искажение исторических фактов и антиукраинскую пропаганду.
Украинских школьников будут отвозить в более безопасные общины
На деньги, которые распределили между областями, к началу учебного года закупят 500 автобусов, чтобы подвозить детей в школы с укрытиями в более безопасных общинах.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он также отметил, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить детей и учителей девайсами для обучения. В частности, с начала полномасштабного вторжения учителя уже получили почти 98 тысяч гаджетов, а дети — более 128 тысяч.
Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"
В России планируют выпустить пособие по «истории новороссии: с давних времен до наших дней.
В нем враг будет доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации и ее права на захваченные земли.
Отмечается, что, в традициях россиян, существование других народов будет отвергаться.
В то же время, российские учителя по ВТО проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам фейковых вузов и ученикам старших классов «основы российской государственности» — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, в которых отрицается существование Украины.
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