Кабмин выделил 1 млрд грн на закупку школьных автобусов
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин выделил 1 млрд грн на закупку школьных автобусов

Михаил Федоров
Кабмин
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Правительство выделило 1 млрд грн на автобусы, которые будут подвозить детей в школы с укрытиями.

Главные тезисы

  • Цель правительства на 2024 год – создание безопасных условий для около 300 тысяч учащихся, обеспечивая доступ детей к очного обучения.
  • Проведено распределение денег между областями на закупку 500 автобусов, которые будут подвозить украинских школьников в учебные заведения в более безопасных общинах.
  • Российские оккупанты планируют выпустить руководство по пропагандистским материалам для украинских школьников, направленное на искажение исторических фактов и антиукраинскую пропаганду.

Украинских школьников будут отвозить в более безопасные общины

На деньги, которые распределили между областями, к началу учебного года закупят 500 автобусов, чтобы подвозить детей в школы с укрытиями в более безопасных общинах.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Наша цель в 2024 году – создать безопасные условия для очного обучения около 300 тысяч учеников. Работаем над этим комплексно – укрытия и автобусы. Доступ детей к очному обучению является ключевой предпосылкой качественных изменений в образовании.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

Он также отметил, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить детей и учителей девайсами для обучения. В частности, с начала полномасштабного вторжения учителя уже получили почти 98 тысяч гаджетов, а дети — более 128 тысяч.

Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"

В России планируют выпустить пособие по «истории новороссии: с давних времен до наших дней.

В нем враг будет доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации и ее права на захваченные земли.

Отмечается, что, в традициях россиян, существование других народов будет отвергаться.

В то же время, российские учителя по ВТО проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам фейковых вузов и ученикам старших классов «основы российской государственности» — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, в которых отрицается существование Украины.

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