Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху — що важливо знати
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху — що важливо знати

Що відомо про зміни в ПДР
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Джерело:  online.ua

Згідно з новим рішенням уряду України, з 1 квітня 2025 року водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Головні тези:

  • Ініціатива щодо змін у ПДР спрямована на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами.
  • Очікується, що це рішення допоможе зменшити затори у великих містах та підвищить рівень безпеки учасників дорожнього руху.

Що відомо про зміни в ПДР

З заявою з цього приводу виступив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, під час засідання Кабінету Міністрів України, яке відбулося 1 квітня, внесено зміни до Правил дорожнього руху.

Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Таке саме право отримали й водії мопедів, що закріплено в підпункті "б" цього пункту.

Олексій Білошицький

Олексій Білошицький

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України

Варто звернути увагу на те, що ця ініціатива започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС.

Головні цілі цієї ініціативи:

  1. Гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах;

  2. Зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами;

  3. Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.

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