Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху — що важливо знати

Згідно з новим рішенням уряду України, з 1 квітня 2025 року водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Що відомо про зміни в ПДР

З заявою з цього приводу виступив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, під час засідання Кабінету Міністрів України, яке відбулося 1 квітня, внесено зміни до Правил дорожнього руху.

Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Таке саме право отримали й водії мопедів, що закріплено в підпункті "б" цього пункту. Олексій Білошицький Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України

Варто звернути увагу на те, що ця ініціатива започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС.

Головні цілі цієї ініціативи: