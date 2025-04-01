Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху — що важливо знати

Згідно з новим рішенням уряду України, з 1 квітня 2025 року водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
Головні тези:
- Ініціатива щодо змін у ПДР спрямована на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами.
- Очікується, що це рішення допоможе зменшити затори у великих містах та підвищить рівень безпеки учасників дорожнього руху.
Що відомо про зміни в ПДР
З заявою з цього приводу виступив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
За його словами, під час засідання Кабінету Міністрів України, яке відбулося 1 квітня, внесено зміни до Правил дорожнього руху.
Варто звернути увагу на те, що ця ініціатива започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС.
Головні цілі цієї ініціативи:
Гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах;
Зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами;
Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.
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