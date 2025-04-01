Кабмин внес изменения в ПДД — что важно знать
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин внес изменения в ПДД — что важно знать

Что известно об изменениях в ПДД
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Источник:  online.ua

Согласно новому решению правительства Украины, с 1 апреля 2025 года водителям мотоциклов и мопедов разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Главные тезисы

  • Инициатива по изменениям в ПДД направлена на гармонизацию украинского законодательства с европейскими стандартами.
  • Ожидается, что это решение поможет уменьшить пробки в крупных городах и повысит уровень безопасности участников дорожного движения.

Что известно об изменениях в ПДД

С заявлением по этому поводу выступил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, во время заседания Кабинета Министров Украины, которое состоялось 1 апреля, внесены изменения в Правила дорожного движения.

Теперь в пункте 2.16 четко указано, что водители мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок и трехколесных транспортных средств) могут двигаться полосой для маршрутных транспортных средств. Такое же право получили и водители мопедов, что закреплено в подпункте "б" этого пункта.

Алексей Белошицкий

Алексей Белошицкий

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины

Следует обратить внимание на то, что эта инициатива начата Департаментом патрульной полиции при поддержке МВД.

Главные цели этой инициативы:

  1. Гармонизировать законодательство Украины с практиками стран Европейского Союза, где подобное решение уже давно успешно действует во многих странах;

  2. Уменьшить пробки в больших городах, ведь двухколесный транспорт сможет свободнее передвигаться по дорогам;

  3. Повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов и других участников дорожного движения при движении в плотном трафике.

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