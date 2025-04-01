Кабмин внес изменения в ПДД — что важно знать

Согласно новому решению правительства Украины, с 1 апреля 2025 года водителям мотоциклов и мопедов разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Главные тезисы
- Инициатива по изменениям в ПДД направлена на гармонизацию украинского законодательства с европейскими стандартами.
- Ожидается, что это решение поможет уменьшить пробки в крупных городах и повысит уровень безопасности участников дорожного движения.
Что известно об изменениях в ПДД
С заявлением по этому поводу выступил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По его словам, во время заседания Кабинета Министров Украины, которое состоялось 1 апреля, внесены изменения в Правила дорожного движения.
Следует обратить внимание на то, что эта инициатива начата Департаментом патрульной полиции при поддержке МВД.
Главные цели этой инициативы:
Гармонизировать законодательство Украины с практиками стран Европейского Союза, где подобное решение уже давно успешно действует во многих странах;
Уменьшить пробки в больших городах, ведь двухколесный транспорт сможет свободнее передвигаться по дорогам;
Повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов и других участников дорожного движения при движении в плотном трафике.
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