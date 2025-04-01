Кабмин внес изменения в ПДД — что важно знать

Согласно новому решению правительства Украины, с 1 апреля 2025 года водителям мотоциклов и мопедов разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Что известно об изменениях в ПДД

С заявлением по этому поводу выступил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, во время заседания Кабинета Министров Украины, которое состоялось 1 апреля, внесены изменения в Правила дорожного движения.

Теперь в пункте 2.16 четко указано, что водители мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок и трехколесных транспортных средств) могут двигаться полосой для маршрутных транспортных средств. Такое же право получили и водители мопедов, что закреплено в подпункте "б" этого пункта. Алексей Белошицкий Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины

Следует обратить внимание на то, что эта инициатива начата Департаментом патрульной полиции при поддержке МВД.

Главные цели этой инициативы: