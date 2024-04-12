Кабмін затвердив нову доплату військовим. Хто та скільки отримає

Кабінет Міністрів 12 квітня ухвалив постанову, якою підвищив на 70 тисяч гривень грошове забезпечення військовим, які виконують бойові завдання на передовій.
Що відомо про нову доплату українським військовим
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду 12 квітня встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.
Зазначається, що розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.
Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою 11 квітня.
Тож тепер військові, окрім зарплати у 20—25 тисяч гривень і бойових доплат у 100 тисяч, мають право на доплату в 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на передовій.
Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.
Виплати військовим
Нагадаємо, що понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на виплати українським військовим. Ще 20% — на закупівлю озброєння.
Крім того, у лютому на сайті Верховної ради було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". У ньому пропонувалось збільшити низку доплат і пільг для військових.
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