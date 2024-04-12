Кабмин утвердил новую доплату военным. Кто и сколько получит
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин утвердил новую доплату военным. Кто и сколько получит

Денис Шмыгаль
всу
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Кабинет Министров 12 апреля принял постановление, которым повысил на 70 тысяч гривен денежное довольствие военным, выполняющим боевые задания на передовой.

Что известно о новой доплате украинским военным

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства 12 апреля установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

Отмечается, что размер индивидуальной единовременной выплаты будет составлять 70 тысяч гривен.

Будем и дальше заботиться о наших воинах, которые защищают страну и дома миллионов украинцев, — заверил Шмыгаль.

Следует отметить, что дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен рассматривались властями 11 апреля.

Теперь военные, кроме зарплаты в 20 — 25 тысяч гривен и боевых доплат в 100 тысяч, имеют право на доплату в 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на передовой.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Выплаты военным

Напомним, что более 70% бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год пойдет на выплаты украинским военным. Еще 20% — на закупку вооружения.

Кроме того, в феврале на сайте Верховной рады был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". В нем предлагалось увеличить ряд доплат и льгот для военных.

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