Каллас екстрено скликає глав МЗС членів ЄС — відома причина
Каллас екстрено скликає глав МЗС членів ЄС — відома причина

Каллас
Джерело:  Reuters

Очільниця європейської демократії Кая Каллас невідкладно збирає на зустріч міністрів закордонних справ членів ЄС. Головна мета — узгодження наступних кроків напередодні переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Європа хоче бути стороною мирного врегулювання війни.
  • Вона також дала зрозуміти, що виступає проти торгу українськими територіями.

ЄС налаштований відстоювати інтереси України

На переконання Каї Каллас, Дональд Трамп та його команда дійсно мають силу, щоб залучити Путіна до серйозних переговорів.

Однак будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи.

Кая Каллас

Кая Каллас

Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

За її словами, Євросоюз не припинить працювати над досягненням сталого і справедливого миру.

На цьому тлі Каллас також нагадала: міжнародне право чітко визначає, що всі тимчасово окуповані території належать Україні.

Угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи, — додала вона.

Як уже згадувалося раніше, зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня.

Американський лідер чітко дав зрозуміти, що хоче добитися від України та Росії “обміну територіями”.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

