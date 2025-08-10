Каллас экстренно созывает глав МИД членов ЕС — известна причина

Глава европейской демократии Кая Каллас безотлагательно собирает на встречу министров иностранных дел членов ЕС. Главная цель — согласование следующих шагов в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

ЕС настроен отстаивать интересы Украины

По мнению Каи Каллас, Дональд Трамп и его команда действительно имеют силу, чтобы привлечь Путина к серьезным переговорам.

Однако любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы. Кая Каллас Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности

По ее словам, Евросоюз не перестанет работать над достижением устойчивого и справедливого мира.

На этом фоне Каллас напомнила: международное право четко определяет, что все временно оккупированные территории принадлежат Украине.

Соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы, — добавила она. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа.

Американский лидер четко дал понять, что хочет добиться от Украины и России "обмена территориями".

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть в Конституции Украины".