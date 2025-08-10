Каллас экстренно созывает глав МИД членов ЕС — известна причина

Глава европейской демократии Кая Каллас безотлагательно собирает на встречу министров иностранных дел членов ЕС. Главная цель — согласование следующих шагов в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Европа хочет быть стороной мирного урегулирования войны.
- Она также дала понять, что выступает против торга украинскими территориям.
ЕС настроен отстаивать интересы Украины
По мнению Каи Каллас, Дональд Трамп и его команда действительно имеют силу, чтобы привлечь Путина к серьезным переговорам.
По ее словам, Евросоюз не перестанет работать над достижением устойчивого и справедливого мира.
На этом фоне Каллас напомнила: международное право четко определяет, что все временно оккупированные территории принадлежат Украине.
Как уже упоминалось ранее, встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа.
Американский лидер четко дал понять, что хочет добиться от Украины и России "обмена территориями".
На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть в Конституции Украины".
