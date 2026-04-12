Канада невідкладно збирає 300 тисяч резервістів

Очільниця канадської армії генерал Дженні Каріньян чітко дала зрозуміти, що її країна вже готується до масштабного воєнного конфлікту, оскільки всерйоз сприймає загрози з боку Росії та Північної Кореї.

Канада уже готується до великої війни

Дженні Каріньян не приховує від ЗМІ, що її країна планує переозброєння в масштабах, яких світ не бачив з часів холодної війни.

Ба більше, зараз її команда оцінює варіант приєднання до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Глава канадської армії наголосила, що не має права ігнорувати загрози з боку Росії та Північної Кореї, тому потрібні конкретні плани дій на випадок їхнього вторгнення.

Світ змінився. Ми маємо бути готовими до масштабних конфліктів, більш традиційних, тому для цього нам потрібні інші збройні сили та інші можливості, — наголосила Дженні Каріньян.

Згідно з останніми даними, уряд канадського лідера Марка Карні має намірн не лише розширити штат кадрових військових, а й залучити до 300 000 цивільних осіб — фактично йдеться про "стратегічний резерв".