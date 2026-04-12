Канада невідкладно збирає 300 тисяч резервістів

Очільниця канадської армії генерал Дженні Каріньян чітко дала зрозуміти, що її країна вже готується до масштабного воєнного конфлікту, оскільки всерйоз сприймає загрози з боку Росії та Північної Кореї.
Головні тези:
- Канада хоче зосередеитися на обороні Арктики, де зростає конкуренція з РФ і КНДР.
- Для країни членство в JEF дасть можливість швидше реагувати на загрози.
Канада уже готується до великої війни
Дженні Каріньян не приховує від ЗМІ, що її країна планує переозброєння в масштабах, яких світ не бачив з часів холодної війни.
Ба більше, зараз її команда оцінює варіант приєднання до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).
Глава канадської армії наголосила, що не має права ігнорувати загрози з боку Росії та Північної Кореї, тому потрібні конкретні плани дій на випадок їхнього вторгнення.
Згідно з останніми даними, уряд канадського лідера Марка Карні має намірн не лише розширити штат кадрових військових, а й залучити до 300 000 цивільних осіб — фактично йдеться про "стратегічний резерв".
Пані генерал чітко дала зрозуміти, що резервістів готуватимуть до мобілізації, адже ризик масштабної війни дедалі вищий.
