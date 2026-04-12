Канада невідкладно збирає 300 тисяч резервістів

Дженні Каріньян
Джерело:  Sky News

Очільниця канадської армії генерал Дженні Каріньян чітко дала зрозуміти, що її країна вже готується до масштабного воєнного конфлікту, оскільки всерйоз сприймає загрози з боку Росії та Північної Кореї.

Головні тези:

  • Канада хоче зосередеитися на обороні Арктики, де зростає конкуренція з РФ і КНДР.
  • Для країни членство в JEF дасть можливість швидше реагувати на загрози.

Канада уже готується до великої війни

Дженні Каріньян не приховує від ЗМІ, що її країна планує переозброєння в масштабах, яких світ не бачив з часів холодної війни.

Ба більше, зараз її команда оцінює варіант приєднання до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Глава канадської армії наголосила, що не має права ігнорувати загрози з боку Росії та Північної Кореї, тому потрібні конкретні плани дій на випадок їхнього вторгнення.

Світ змінився. Ми маємо бути готовими до масштабних конфліктів, більш традиційних, тому для цього нам потрібні інші збройні сили та інші можливості, — наголосила Дженні Каріньян.

Згідно з останніми даними, уряд канадського лідера Марка Карні має намірн не лише розширити штат кадрових військових, а й залучити до 300 000 цивільних осіб — фактично йдеться про "стратегічний резерв".

Пані генерал чітко дала зрозуміти, що резервістів готуватимуть до мобілізації, адже ризик масштабної війни дедалі вищий.

