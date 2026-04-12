Канада экстрено собирает 300 тысяч резервистов

Глава канадской армии генерал Дженни Кариньян четко дала понять, что ее страна уже готовится к масштабному военному конфликту, поскольку всерьез воспринимает угрозы со стороны России и Северной Кореи.
Главные тезисы
- Канада хочет сосредоточиться на обороне Арктики, где растет конкуренция с РФ и КНДР.
- Для страны членство в JEF даст возможность быстрее реагировать на угрозы.
Канада уже готовится к большой войне
Дженни Кариньян не скрывает от СМИ, что ее страна планирует перевооружение в масштабах, которые мир не видел со времен холодной войны.
Более того, сейчас ее команда оценивает вариант присоединения к Объединенным экспедиционным силам (JEF).
Глава канадской армии подчеркнула, что не имеет права игнорировать угрозы со стороны России и Северной Кореи, поэтому необходимы конкретные планы действий на случай их вторжения.
Согласно последним данным, правительство канадского лидера Марка Карни намерено не только расширить штат кадровых военных, но и привлечь до 300 000 гражданских лиц — фактически речь идет о "стратегическом резерве".
Она четко дала понять, что резервистов будут готовить к мобилизации, ведь риск масштабной войны все выше.
Больше по теме
