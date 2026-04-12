Канада экстрено собирает 300 тысяч резервистов
Источник:  Sky News

Глава канадской армии генерал Дженни Кариньян четко дала понять, что ее страна уже готовится к масштабному военному конфликту, поскольку всерьез воспринимает угрозы со стороны России и Северной Кореи.

Главные тезисы

  • Канада хочет сосредоточиться на обороне Арктики, где растет конкуренция с РФ и КНДР.
  • Для страны членство в JEF даст возможность быстрее реагировать на угрозы.

Дженни Кариньян не скрывает от СМИ, что ее страна планирует перевооружение в масштабах, которые мир не видел со времен холодной войны.

Более того, сейчас ее команда оценивает вариант присоединения к Объединенным экспедиционным силам (JEF).

Глава канадской армии подчеркнула, что не имеет права игнорировать угрозы со стороны России и Северной Кореи, поэтому необходимы конкретные планы действий на случай их вторжения.

Мир изменился. Мы должны быть готовы к масштабным конфликтам, более традиционным, поэтому для этого нам нужны другие вооруженные силы и другие возможности, — подчеркнула Дженни Кариньян.

Согласно последним данным, правительство канадского лидера Марка Карни намерено не только расширить штат кадровых военных, но и привлечь до 300 000 гражданских лиц — фактически речь идет о "стратегическом резерве".

Она четко дала понять, что резервистов будут готовить к мобилизации, ведь риск масштабной войны все выше.

