Канада экстрено собирает 300 тысяч резервистов

Глава канадской армии генерал Дженни Кариньян четко дала понять, что ее страна уже готовится к масштабному военному конфликту, поскольку всерьез воспринимает угрозы со стороны России и Северной Кореи.

Канада уже готовится к большой войне

Дженни Кариньян не скрывает от СМИ, что ее страна планирует перевооружение в масштабах, которые мир не видел со времен холодной войны.

Более того, сейчас ее команда оценивает вариант присоединения к Объединенным экспедиционным силам (JEF).

Глава канадской армии подчеркнула, что не имеет права игнорировать угрозы со стороны России и Северной Кореи, поэтому необходимы конкретные планы действий на случай их вторжения.

Мир изменился. Мы должны быть готовы к масштабным конфликтам, более традиционным, поэтому для этого нам нужны другие вооруженные силы и другие возможности, — подчеркнула Дженни Кариньян.

Согласно последним данным, правительство канадского лидера Марка Карни намерено не только расширить штат кадровых военных, но и привлечь до 300 000 гражданских лиц — фактически речь идет о "стратегическом резерве".