Канада вдарила санкціями по "тіньовому флоту" РФ

16 червня канадський лідер Марк Карні оголосив про новий пакет санкцій проти понад 160 субʼєктів, які повʼязані з російським “тіньовим флотом”.

Канада посилює санкційний тиск на Росію

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на нове рішення Марка Карні, яке має на меті схилити Росію до миру та завадити їй продовжувати війну.

Вдячний Канаді за новий пакет санкцій проти понад 160 субʼєктів, які повʼязані з російським тіньовим флотом. Говорили сьогодні про посилення санкційного тиску на Росію під час нашої зустрічі з Марком Карні. І важливо, що є такі рішення. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, також у центрі їхнього уваги були формати оборонної співпраці, участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю, співпрацю в енергетичній сфері.

Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні.