Канада вдарила санкціями по "тіньовому флоту" РФ

16 червня канадський лідер Марк Карні оголосив про новий пакет санкцій проти понад 160 субʼєктів, які повʼязані з російським “тіньовим флотом”.
Головні тези:
- Зеленський висловив вдячність за підтримку Канади у сферах оборони, енергетики, відновлення.
- Окрім того, він підтвердив збереження енергетичної підтримки.
Канада посилює санкційний тиск на Росію
Український лідер Володимир Зеленський відреагував на нове рішення Марка Карні, яке має на меті схилити Росію до миру та завадити їй продовжувати війну.
За словами глави держави, також у центрі їхнього уваги були формати оборонної співпраці, участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю, співпрацю в енергетичній сфері.
Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні.
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