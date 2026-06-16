Канада вдарила санкціями по "тіньовому флоту" РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Канада вдарила санкціями по "тіньовому флоту" РФ

Володимир Зеленський
Карні

16 червня канадський лідер Марк Карні оголосив про новий пакет санкцій проти понад 160 субʼєктів, які повʼязані з російським “тіньовим флотом”. 

Головні тези:

  • Зеленський висловив вдячність за підтримку Канади у сферах оборони, енергетики, відновлення.
  • Окрім того, він підтвердив збереження енергетичної підтримки.

Канада посилює санкційний тиск на Росію

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на нове рішення Марка Карні, яке має на меті схилити Росію до миру та завадити їй продовжувати війну.

Вдячний Канаді за новий пакет санкцій проти понад 160 субʼєктів, які повʼязані з російським тіньовим флотом. Говорили сьогодні про посилення санкційного тиску на Росію під час нашої зустрічі з Марком Карні. І важливо, що є такі рішення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, також у центрі їхнього уваги були формати оборонної співпраці, участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю, співпрацю в енергетичній сфері.

Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні.

Дякую Марку за сильну позицію під час зустрічі у форматі G7 — Україна, за всю підтримку для нашого народу. У нас справді є сильні союзники і вагома особиста залученість Прем’єр-міністра у підтримку України. І це дуже цінно.

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