Канада ударила санкциями по "теневому флоту" РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Канада ударила санкциями по "теневому флоту" РФ

Владимир Зеленский
Канада усиливает санкционное давление на Россию
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16 июня канадский лидер Марк Карни объявил о новом пакете санкций против более 160 субъектов, связанных с российским "теневым флотом".

Главные тезисы

  • Зеленский выразил благодарность за поддержку Канады в сферах обороны, энергетики, восстановления.
  • Кроме того, он подтвердил сохранение энергетической поддержки.

Канада усиливает санкционное давление на Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на новое решение Марка Карни, цель которого склонить Россию к миру и не дать ей возможность продолжать войну.

Благодарен Канаде за новый пакет санкций против более 160 субъектов, связанных с российским теневым флотом. Говорили сегодня об усилении санкционного давления на Россию во время нашей встречи с Марком Карни. И важно, что есть такие решения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, также в центре их внимания были форматы оборонного сотрудничества, участие Канады в финансировании производства украинских дронов по датской модели, сотрудничество в энергетической сфере.

Владимир Зеленский также официально подтвердил, что Канада продолжит оказывать Украине энергетическую поддержку и помощь.

Спасибо Марку за сильную позицию во время встречи в формате G7-Украина, за всю поддержку для нашего народа. У нас действительно есть сильные союзники и значительная личная вовлеченность Премьер-министра в поддержку Украины. И это очень ценно.

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