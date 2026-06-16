Канада ударила санкциями по "теневому флоту" РФ

16 июня канадский лидер Марк Карни объявил о новом пакете санкций против более 160 субъектов, связанных с российским "теневым флотом".
Главные тезисы
- Зеленский выразил благодарность за поддержку Канады в сферах обороны, энергетики, восстановления.
- Кроме того, он подтвердил сохранение энергетической поддержки.
Канада усиливает санкционное давление на Россию
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на новое решение Марка Карни, цель которого склонить Россию к миру и не дать ей возможность продолжать войну.
По словам главы государства, также в центре их внимания были форматы оборонного сотрудничества, участие Канады в финансировании производства украинских дронов по датской модели, сотрудничество в энергетической сфере.
Владимир Зеленский также официально подтвердил, что Канада продолжит оказывать Украине энергетическую поддержку и помощь.
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