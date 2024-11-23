Катастрофічна ситуація. Канада збирається арештувати премʼєра Ізраїлю
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Катастрофічна ситуація. Канада збирається арештувати премʼєра Ізраїлю

Беньяміна Нетаньягу
Джерело:  Укрінформ

Влада Канади публічно підтвердила, що має намір "дотримуватися своїх зобов’язань" щодо потенційного арешту лідера Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду.

Головні тези:

  • Канада пояснила, чому підтримує рішення МКС.
  • Суд звинувачує ізраїльських посадовців у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
  • Президент США Джо Байден та угорський лідер Віктор Орбан уже виступили проти рішення МКС й відмовляються його виконувати.

Канада згодна з рішенням МКС

З заявою з цього приводу виступила очільниця канадської дипломатії Мелані Жолі.

Вона нагадала про те, що Канада — держава-засновниця Міжнародного кримінального суду, тому не має права ігнорувати рішення МКС.

Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту.

Мелані Жолі

Мелані Жолі

Глава МЗС Канади

За її словами, станом на сьогодні "ситуація в Газі — катастрофічна".

Канадська дипломатка звертає увагу на те, що надто багато дітей та жінок були вбиті.

Заручники мають бути звільнені... Саме тому потрібне перемирʼя, і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно, — наголосила Жолі.

Чому МКС ухвалив таке неочікуване рішення

Міжнародний кримінальний суд звинувачує обох ізраїльських посадовців у воєнних злочинах та злочинах проти людяності на тлі конфлікту з Палестиною.

Згідно з офіційними даними, мовиться про злочини, що були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.

Журналістам вдалося дізнатися, що ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галант навмисно і свідомо позбавили цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання — їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

Президент США Джо Байден та угорський лідер Віктор Орбан уже публічно виступили проти цього рішення МКС та заявили, що не збираються його виконувати.

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