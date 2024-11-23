Катастрофічна ситуація. Канада збирається арештувати премʼєра Ізраїлю

Влада Канади публічно підтвердила, що має намір "дотримуватися своїх зобов’язань" щодо потенційного арешту лідера Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду.
Головні тези:
- Канада пояснила, чому підтримує рішення МКС.
- Суд звинувачує ізраїльських посадовців у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
- Президент США Джо Байден та угорський лідер Віктор Орбан уже виступили проти рішення МКС й відмовляються його виконувати.
Канада згодна з рішенням МКС
З заявою з цього приводу виступила очільниця канадської дипломатії Мелані Жолі.
Вона нагадала про те, що Канада — держава-засновниця Міжнародного кримінального суду, тому не має права ігнорувати рішення МКС.
За її словами, станом на сьогодні "ситуація в Газі — катастрофічна".
Канадська дипломатка звертає увагу на те, що надто багато дітей та жінок були вбиті.
Чому МКС ухвалив таке неочікуване рішення
Міжнародний кримінальний суд звинувачує обох ізраїльських посадовців у воєнних злочинах та злочинах проти людяності на тлі конфлікту з Палестиною.
Згідно з офіційними даними, мовиться про злочини, що були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.
Журналістам вдалося дізнатися, що ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.
Президент США Джо Байден та угорський лідер Віктор Орбан уже публічно виступили проти цього рішення МКС та заявили, що не збираються його виконувати.
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