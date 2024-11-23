Катастрофічна ситуація. Канада збирається арештувати премʼєра Ізраїлю

Влада Канади публічно підтвердила, що має намір "дотримуватися своїх зобов’язань" щодо потенційного арешту лідера Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду.

Канада згодна з рішенням МКС

З заявою з цього приводу виступила очільниця канадської дипломатії Мелані Жолі.

Вона нагадала про те, що Канада — держава-засновниця Міжнародного кримінального суду, тому не має права ігнорувати рішення МКС.

Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту. Мелані Жолі Глава МЗС Канади

За її словами, станом на сьогодні "ситуація в Газі — катастрофічна".

Канадська дипломатка звертає увагу на те, що надто багато дітей та жінок були вбиті.

Заручники мають бути звільнені... Саме тому потрібне перемирʼя, і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно, — наголосила Жолі. Поширити

Чому МКС ухвалив таке неочікуване рішення

Міжнародний кримінальний суд звинувачує обох ізраїльських посадовців у воєнних злочинах та злочинах проти людяності на тлі конфлікту з Палестиною.

Згідно з офіційними даними, мовиться про злочини, що були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.

Журналістам вдалося дізнатися, що ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галант навмисно і свідомо позбавили цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання — їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику. Поширити

Президент США Джо Байден та угорський лідер Віктор Орбан уже публічно виступили проти цього рішення МКС та заявили, що не збираються його виконувати.