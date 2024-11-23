Катастрофическая ситуация. Канада намерена арестовать премьера Израиля

Власти Канады публично подтвердили, что намерены "соблюдать свои обязательства" относительно потенциального ареста лидера Израиля Беньямина Нетаньяху в соответствии с решением Международного уголовного суда.
Главные тезисы
- Канада объяснила, почему поддерживает решение МКС.
- Суд обвиняет израильских чиновников в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
- Президент США Джо Байден и венгерский лидер Виктор Орбан выступили против решения МКС и отказываются его выполнять.
Канада согласна с решением МКС
С заявлением по этому поводу выступила глава канадской дипломатии Мелани Жоли.
Она напомнила о том, что Канада — государство-основатель Международного уголовного суда, поэтому не имеет права игнорировать решение МКС.
По ее словам, по состоянию на сегодняшний день "ситуация в Газе — катастрофическая".
Канадская дипломатка обращает внимание, что слишком много детей и женщин были убиты.
Почему МКС принял такое неожиданное решение
Международный уголовный суд обвиняет обоих израильских чиновников в военных преступлениях и преступлениях против человечности на фоне конфликта с Палестиной.
Согласно официальным данным, речь идет о преступлениях, совершенных по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере до 20 мая 2024 года.
Журналистам удалось узнать, что ордера на арест имеют гриф "секретно", чтобы защитить свидетелей и гарантировать проведение расследования.
Президент США Джо Байден и венгерский лидер Виктор Орбан уже публично выступили против этого решения МКС и заявили, что не собираются его выполнять.
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