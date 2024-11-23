Катастрофическая ситуация. Канада намерена арестовать премьера Израиля

Власти Канады публично подтвердили, что намерены "соблюдать свои обязательства" относительно потенциального ареста лидера Израиля Беньямина Нетаньяху в соответствии с решением Международного уголовного суда.

Канада согласна с решением МКС

С заявлением по этому поводу выступила глава канадской дипломатии Мелани Жоли.

Она напомнила о том, что Канада — государство-основатель Международного уголовного суда, поэтому не имеет права игнорировать решение МКС.

Канада всегда верила не только в важность международного права, но и обязательность его соблюдения всеми сторонами всегда. В то же время для достижения этого нам необходима подотчетность в мире. Основываясь на этом, Канада придерживается своих обязательств, согласно Римскому уставу. Мелани Жоли Глава МИД Канады

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день "ситуация в Газе — катастрофическая".

Канадская дипломатка обращает внимание, что слишком много детей и женщин были убиты.

Заложники должны быть освобождены... Именно поэтому нужно перемирие, и Канада отстаивает эту позицию уже очень давно, — подчеркнула Жоли. Поделиться

Почему МКС принял такое неожиданное решение

Международный уголовный суд обвиняет обоих израильских чиновников в военных преступлениях и преступлениях против человечности на фоне конфликта с Палестиной.

Согласно официальным данным, речь идет о преступлениях, совершенных по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере до 20 мая 2024 года.

Журналистам удалось узнать, что ордера на арест имеют гриф "секретно", чтобы защитить свидетелей и гарантировать проведение расследования.

Досудебная палата МКС признала, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галант намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания — пищи, воды, лекарств и медицинских принадлежностей, а также топлива и электричества. Поделиться

Президент США Джо Байден и венгерский лидер Виктор Орбан уже публично выступили против этого решения МКС и заявили, что не собираются его выполнять.