Що відомо про відмову Казахстану допомагати Росії обходити західні санкції

За словами заступника керівника МЗС Казахстану Романа Василенко, його країна відмовилась запроваджувати власні санкції проти Росії і не підтримує санкції інших країн, однак проти використання власної території для обходу західних антиросійських санкцій.

Казахстан не вводив санкції проти Росії, і Казахстан не приєднався до санкцій проти Росії. Водночас ми не хочемо, щоб нашу територію використовували для обходу санкцій, — підкреслив Василенко. Поширити

Він зазначив, що позиція Казахстану добре відома і підтримується як Росією, так і західними країнами.

Заступник глави МЗС Казахстану також додав, що його країна вживає усі необхідні заходи для запобігання механізмам обходу західних антиросійських санкцій із метою самій не потрапити під вторинні санкції.

Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв

Він також зазначив, що у двосторонніх відносинах між Астаною і Москвою "проблем немає", але існують "різні питання", оскільки самі по собі відносини двох сусідніх держав "дуже різноманітні".

Заступник прем'єр-міністра Казахстану Серік Жумангарін говорив, що Астана не підтримує антиросійські санкції, але дотримується їх, "тому що це вигідно з економічної точки зору".

У нас невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо, — пояснює Жумангарін. Поширити

Що відомо стосовно позиції Казахстану стосовно розв’язаної Росією війни проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 вересня прибув до Казахстану з офіційним візитом. Однією із тем його розмови з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим стала війна Росії проти України.

Коментуючи війну РФ проти України, Токаєв заявив, що "Росія непереможна", а подальша війна нібито призведе до наслідків для всього світу.

На його думку, хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду.