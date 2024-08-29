Санкції в дії. Банк Казахстану призупинив перекази через платіжну систему РФ

Казахстанський Freedom Bank призупинив перекази через російську платіжну систему "Золота корона".
Головні тези:
- Банк Казахстану призупинив перекази через російську платіжну систему “Золота корона”, інші банки залишаються на межі ухвалення рішення про продовження співпраці.
- Чотири банки Киргизстану приєднуються до санкцій проти РФ, що вказує на загострення ситуації в банківському секторі.
- Введення санкцій проти російських платіжних систем створює нові виклики для фінансової системи РФ та її здатності зберігати міжнародні партнерства.
Банки Казахстану почали відмовлятися від платіжної системи РФ
У Національному банку Казахстану заявили, що фінустанови другого рівня, будучи суб'єктами приватного підприємництва, самостійно оцінюють власні ризики й ухвалюють рішення про участь в іноземних платіжних системах.
Водночас у пресслужбах Банку ЦентрКредит, Bereke Bank, Євразійському банку, Bank RBK, Нурбанку повідомили, що продовжують працювати із "Золотою короною", але стежать за ситуацією. Водночас у HalykBank аналізують і проводять моніторинг санкцій, щоб з'ясувати необхідність запровадження нових процедур.
Нагадаємо, 23 серпня Центр фінансових технологій, який розробив для РФ платіжну систему "Золота корона", потрапив під санкції Мінфіну США. Водночас щодо самої платіжної системи обмеження не вводили.
Банки Киргизстану приєдналися до санкцій проти РФ
Про своє рішення протягом доби оголосили одразу чотири банки Киргизстану: вони підтвердили, що приєднують до антиросійських санкцій та призупиняють транзакції.
Що важливо розуміти, мовиться про:
“Демир”,
“KICB”,
“MBank”,
“Керемет”.
До слова, останній взагалі є найбільшим банком країни.
На цьому тлі не можна також ігнорувати той факт, що саме Киргизстан є одним з найближчих партнерів Росії.
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