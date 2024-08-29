Санкции в действии. Банк Казахстана приостановил переводы через платежную систему РФ

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через российскую платежную систему "Золотая корона".
Главные тезисы
- Банк Казахстана приостановил переводы через российскую платежную систему “Золотая корона”, в то время как банки Кыргызстана объявили о присоединении к антироссийским санкциям, приостанавливая транзакции.
- Финансовые учреждения второго уровня в Казахстане оценивают собственные риски и самостоятельно принимают решения об участии в иностранных платежных системах.
- Санкции против платежной системы “Золотая корона” и их влияние на банковский сектор России вызывают обеспокоенность и реакцию со стороны финансовых учреждений других стран.
Банки Казахстана стали отказываться от платежной системы РФ
В Национальном банке Казахстана заявили, что финучреждения второго уровня, являясь субъектами частного предпринимательства, самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах.
В то же время в пресс-службах Банка ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке сообщили, что продолжают работать с "Золотой короной", но следят за ситуацией. В то же время в HalykBank анализируют и проводят мониторинг санкций, чтобы выяснить необходимость введения новых процедур.
Напомним, 23 августа Центр финансовых технологий, разработавший для РФ платежную систему "Золотая корона", попал под санкции Минфина США. В то же время, в отношении самой платежной системы ограничения не вводили.
Банки Кыргызстана присоединились к санкциям против РФ
О своем решении в течение суток объявили сразу четыре банка Кыргызстана: они подтвердили, что присоединяются к антироссийским санкциям и приостанавливают транзакции.
Что важно понимать, говорится о:
"Демир",
"KICB",
MBank,
"Керемет".
Кстати, последний вообще является самым крупным банком страны.
На этом фоне нельзя также игнорировать тот факт, что именно Кыргызстан является одним из ближайших партнеров России.
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