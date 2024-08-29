Санкции в действии. Банк Казахстана приостановил переводы через платежную систему РФ
Категория
Экономика
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Санкции в действии. Банк Казахстана приостановил переводы через платежную систему РФ

Санкции в действии. Банк Казахстана приостановил переводы через платежную систему РФ
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Источник:  Forbes

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через российскую платежную систему "Золотая корона".

Главные тезисы

  • Банк Казахстана приостановил переводы через российскую платежную систему “Золотая корона”, в то время как банки Кыргызстана объявили о присоединении к антироссийским санкциям, приостанавливая транзакции.
  • Финансовые учреждения второго уровня в Казахстане оценивают собственные риски и самостоятельно принимают решения об участии в иностранных платежных системах.
  • Санкции против платежной системы “Золотая корона” и их влияние на банковский сектор России вызывают обеспокоенность и реакцию со стороны финансовых учреждений других стран.

Банки Казахстана стали отказываться от платежной системы РФ

Банк ожидает дополнительной информации от этого партнера с целью проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах, — отметили в Freedom Bank.

В Национальном банке Казахстана заявили, что финучреждения второго уровня, являясь субъектами частного предпринимательства, самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах.

В то же время в пресс-службах Банка ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке сообщили, что продолжают работать с "Золотой короной", но следят за ситуацией. В то же время в HalykBank анализируют и проводят мониторинг санкций, чтобы выяснить необходимость введения новых процедур.

Напомним, 23 августа Центр финансовых технологий, разработавший для РФ платежную систему "Золотая корона", попал под санкции Минфина США. В то же время, в отношении самой платежной системы ограничения не вводили.

Банки Кыргызстана присоединились к санкциям против РФ

О своем решении в течение суток объявили сразу четыре банка Кыргызстана: они подтвердили, что присоединяются к антироссийским санкциям и приостанавливают транзакции.

Что важно понимать, говорится о:

  1. "Демир",

  2. "KICB",

  3. MBank,

  4. "Керемет".

Кстати, последний вообще является самым крупным банком страны.

На этом фоне нельзя также игнорировать тот факт, что именно Кыргызстан является одним из ближайших партнеров России.

На самом деле за этой якобы локальной новостью скрывается новая большая проблема для России. Если "импортозамещение" за счет "серых схем", "фирм-однодневок", "компаний-прокладок" она еще как-то организовала, то создать банк-клон в иностранной стране невозможно. Потому Запад и бьет по банкам. Уже сейчас в России ожидают, что «киргизы побегут». Ведь логика их мигрантского пребывания в ней проста: зарабатывать деньги и переводить их домой. Если этого нельзя, то в чем смысл работы? — объясняет команда SPRAVDI.

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