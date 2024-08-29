Санкции в действии. Банк Казахстана приостановил переводы через платежную систему РФ

Банки Казахстана стали отказываться от платежной системы РФ

Банк ожидает дополнительной информации от этого партнера с целью проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах, — отметили в Freedom Bank. Поделиться

В Национальном банке Казахстана заявили, что финучреждения второго уровня, являясь субъектами частного предпринимательства, самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах.

В то же время в пресс-службах Банка ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке сообщили, что продолжают работать с "Золотой короной", но следят за ситуацией. В то же время в HalykBank анализируют и проводят мониторинг санкций, чтобы выяснить необходимость введения новых процедур.

Напомним, 23 августа Центр финансовых технологий, разработавший для РФ платежную систему "Золотая корона", попал под санкции Минфина США. В то же время, в отношении самой платежной системы ограничения не вводили.

Банки Кыргызстана присоединились к санкциям против РФ

О своем решении в течение суток объявили сразу четыре банка Кыргызстана: они подтвердили, что присоединяются к антироссийским санкциям и приостанавливают транзакции.

Что важно понимать, говорится о:

"Демир", "KICB", MBank, "Керемет".

Кстати, последний вообще является самым крупным банком страны.

На этом фоне нельзя также игнорировать тот факт, что именно Кыргызстан является одним из ближайших партнеров России.