Казахстан отказывается помогать стране-агрессорке России обходить введенные западные санкции.
Главные тезисы
- Казахстан не оказывает помощи России в обходе западных санкций и не вводит собственных ограничений против РФ.
- Страна предпринимает меры для избежания использования своей территории для обходных маневров и не желает попасть под вторичные санкции.
- Позиция Казахстана поддерживается как Россией, так и западными странами, несмотря на отсутствие собственных санкций против России.
- Экономические обоснования являются основным фактором отказа от антироссийских санкций, учитывая небольшой размер казахстанской экономики.
- Президент Казахстана высказал свою позицию по войне России против Украины в ходе встречи с канцлером Германии, подчеркнув последствия для всего мира.
Что известно об отказе Казахстана помогать России обходить западные санкции
По словам замглавы МИД Казахстана Романа Василенко, его страна отказалась вводить собственные санкции против России и не поддерживает санкции других стран, однако против использования собственной территории для обхода западных антироссийских санкций.
Он отметил, что позиция Казахстана хорошо известна и поддерживается как Россией, так и западными странами.
Замглавы МИД Казахстана также добавил, что его страна принимает все необходимые меры по предотвращению механизмов обхода западных антироссийских санкций с целью самой не попасть во вторичные санкции.
Он также отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой "проблем нет", но существуют "разные вопросы", поскольку сами по себе отношения двух соседних государств "очень разнообразны".
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но придерживается их "потому что это выгодно с экономической точки зрения".
Что известно о позиции Казахстана в отношении развязанной Россией войны против Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц 16 сентября прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем его беседы с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым стала война России против Украины.
Комментируя войну РФ против Украины, Токаев заявил, что "Россия непобедима", а последующая война якобы приведет к последствиям для всего мира.
По его мнению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.
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