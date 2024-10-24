Что известно об отказе Казахстана помогать России обходить западные санкции

По словам замглавы МИД Казахстана Романа Василенко, его страна отказалась вводить собственные санкции против России и не поддерживает санкции других стран, однако против использования собственной территории для обхода западных антироссийских санкций.

Казахстан не вводил санкции против России и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время, мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций, — подчеркнул Василенко. Поделиться

Он отметил, что позиция Казахстана хорошо известна и поддерживается как Россией, так и западными странами.

Замглавы МИД Казахстана также добавил, что его страна принимает все необходимые меры по предотвращению механизмов обхода западных антироссийских санкций с целью самой не попасть во вторичные санкции.

Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев

Он также отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой "проблем нет", но существуют "разные вопросы", поскольку сами по себе отношения двух соседних государств "очень разнообразны".

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но придерживается их "потому что это выгодно с экономической точки зрения".

У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим, — объясняет Жумангарин. Поделиться

Что известно о позиции Казахстана в отношении развязанной Россией войны против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 сентября прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем его беседы с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым стала война России против Украины.

Комментируя войну РФ против Украины, Токаев заявил, что "Россия непобедима", а последующая война якобы приведет к последствиям для всего мира.

По его мнению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.