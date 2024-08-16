Власти Казахстана заявили о пересмотре своей позиции по соблюдению введенных западными странами санкций против России.

Что известно о причинах отказа Казахстана в соблюдении западных антироссийских санкций

‎Мы не позволим запретить торговлю нашим собственным производителям, - заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин Поделиться

Он отметил, что его страна "не будет слепо следовать санкциям", если они мешают казахским компаниям.

По словам аналитиков, изменение позиции Казахстана продиктовано стремлением найти более выгодные пути экспорта своих товаров.

Жумангарин также отметил, что его страна не поддержала запрет на продажу России шариковых подшипников.

При этом эксперты давно обращают внимание на то, что они являются одним из так называемых высокоприоритетных военных товаров, необходимых для оборонной промышленности РФ.

Флаги Казахстана и России

В то же время Астана дала понять, что продолжит соблюдать главные ограничения, ведь страна не выдержит, если сама попадет под санкции.

Что известно об обращении России за помощью в Казахстан

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что Кремль вынужден искать помощи в Казахстане из-за мощных ударов украинских дронов по российским НПЗ.

Все настолько серьезно, что команда Путина начала активно договариваться со своими союзниками по поставкам бензина.

Согласно данным Reuters, Москва попросила Казахстан создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 тыс. метрических тонн бензина.

Еще один анонимный источник утверждает, что Казахстан и Россия уже даже достигли соглашения, которое позволит РФ использовать запасы казахстанского бензина. Однако объем этих запасов пока не удалось узнать.